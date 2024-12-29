洛杉磯道奇隊球星大谷翔平的《人生目標表》又有一項達成了，他於台灣時間12月29日在社群媒體上宣布即將迎來新家庭成員的喜訊。當年他在高中寫下的人生計劃中，28歲是他長子出生的一年，如今這個喜訊的到來也不算太晚。
大谷翔平IG分享喜訊 即將成為父親
大谷翔平稍早更新了Instagram，並以英文寫道：「Can’t wait for the little rookie to join our family soon!（已經迫不及待等著小小的新人加入我們的家庭！）」他還分享了一張照片，照片中展示了手指彈動的畫面，以及粉紅桃色的嬰兒服、白色的嬰兒鞋，還有附上用嬰兒圖案遮擋的超音波照片。
本賽季，大谷在球場上創下了大聯盟史上首次的「50轟50盜」成就，並帶領球隊奪得夢寐以求的世界大賽冠軍。現在，他的私生活也即將迎來人生中最幸福的時刻。
大谷翔平在今年2月29日於Instagram宣布與真美子結婚。如今，他在社群網站上分享這個新生命即將到來的喜悅，許多粉絲也紛紛祝福。本賽季達成了歷史性成就的大谷，現在即將邁入人生的新篇章，不僅是棒球場上的超級巨星，還將成為一位父親。
大谷當年的人生計劃表有猜中嗎？
大谷翔平在花卷東時期寫下的《人生目標表》中，自己分別是將在26歲結婚，然後28歲時長子出生，結果他是在29歲時和真美子結婚，如無意外預計明年、也就是31歲時迎來第一個小孩（尚未確定性別）出生，雖然沒預測中正確年齡，但歲數間隔倒是無誤。
另外，《人生目標表》還寫下，在28歲有了長子之後，還將在31歲有自己的第一位女兒，33歲有第二個兒子。 以高中時的計畫來看，未來這個家庭可能還會再有兩個孩子？如此看來，大谷和真美子未來還要再多努力了。
儘管大谷翔平的《人生目標表》和他真實人生達成目標的年齡有所差別，但很多事件大多有吻合之處，像是26歲那年拿下世界大賽冠軍並結婚這一點，就完美地達成了。
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大谷翔平稍早更新了Instagram，並以英文寫道：「Can’t wait for the little rookie to join our family soon!（已經迫不及待等著小小的新人加入我們的家庭！）」他還分享了一張照片，照片中展示了手指彈動的畫面，以及粉紅桃色的嬰兒服、白色的嬰兒鞋，還有附上用嬰兒圖案遮擋的超音波照片。
本賽季，大谷在球場上創下了大聯盟史上首次的「50轟50盜」成就，並帶領球隊奪得夢寐以求的世界大賽冠軍。現在，他的私生活也即將迎來人生中最幸福的時刻。
大谷翔平在今年2月29日於Instagram宣布與真美子結婚。如今，他在社群網站上分享這個新生命即將到來的喜悅，許多粉絲也紛紛祝福。本賽季達成了歷史性成就的大谷，現在即將邁入人生的新篇章，不僅是棒球場上的超級巨星，還將成為一位父親。
大谷當年的人生計劃表有猜中嗎？
大谷翔平在花卷東時期寫下的《人生目標表》中，自己分別是將在26歲結婚，然後28歲時長子出生，結果他是在29歲時和真美子結婚，如無意外預計明年、也就是31歲時迎來第一個小孩（尚未確定性別）出生，雖然沒預測中正確年齡，但歲數間隔倒是無誤。
另外，《人生目標表》還寫下，在28歲有了長子之後，還將在31歲有自己的第一位女兒，33歲有第二個兒子。 以高中時的計畫來看，未來這個家庭可能還會再有兩個孩子？如此看來，大谷和真美子未來還要再多努力了。
儘管大谷翔平的《人生目標表》和他真實人生達成目標的年齡有所差別，但很多事件大多有吻合之處，像是26歲那年拿下世界大賽冠軍並結婚這一點，就完美地達成了。