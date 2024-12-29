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▲星巴克12月30日歲末年終好友分享日「買一送一」。（圖／翻攝自星巴克網站）

▲路易莎咖啡飲品、磚壓＋咖啡飲品組合超多「買一送一」。（圖／路易莎咖啡提供）

冷氣團發威，不少地區低溫特報，星巴克買一送一迎接歲末年終好友分享日，爽喝大杯咖啡優惠，美式55元、那堤68元，連最新回歸的「維也納風奶香那堤」也只要88元；路易莎咖啡外送飲品、「磚壓＋咖啡飲品」組合超多「買一送一」，免出門也有優惠一次整理。星巴克迎接歲末年終好友分享日，明（30）日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。幫大家大杯算好美式只要55元、那堤68元，連最新回歸的「維也納風奶香那堤」也只要88元就開喝。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。今天冷氣團低溫特報，不想出門也可以靠外送Uber Eats點得到精選英式紅茶、太妃糖奶茶、莊園美式、芒果綠茶、薰香綠茶等「買一送一」；或指定甜磚壓、青醬燻雞或打拋豬磚壓，搭配莊園美式或紅、綠茶，可享指定組合「買一送一」優惠。提醒大家，優惠活動即日起至12月31日，以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。現在正值Louisa路易莎咖啡聯名圓點女王「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』」，全新推出兩款展覽限定撞色聯名杯，黑色搭配桃紅色的華麗圓點設計紙杯超搶眼。