冷氣團發威，不少地區低溫特報，星巴克買一送一迎接歲末年終好友分享日，爽喝大杯咖啡優惠，美式55元、那堤68元，連最新回歸的「維也納風奶香那堤」也只要88元；路易莎咖啡外送飲品、「磚壓＋咖啡飲品」組合超多「買一送一」，免出門也有優惠一次整理。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌星巴克買一送一！維也納風奶香那堤88元
星巴克迎接歲末年終好友分享日，明（30）日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。幫大家大杯算好美式只要55元、那堤68元，連最新回歸的「維也納風奶香那堤」也只要88元就開喝。

提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲星巴克12月30日歲末年終好友分享日「買一送一」。（圖／翻攝自星巴克網站）
▲星巴克12月30日歲末年終好友分享日「買一送一」。（圖／翻攝自星巴克網站）
📌路易莎咖啡：飲品、磚壓＋咖啡飲品組合超多「買一送一」
今天冷氣團低溫特報，不想出門也可以靠外送Uber Eats點得到精選英式紅茶、太妃糖奶茶、莊園美式、芒果綠茶、薰香綠茶等「買一送一」；或指定甜磚壓、青醬燻雞或打拋豬磚壓，搭配莊園美式或紅、綠茶，可享指定組合「買一送一」優惠。提醒大家，優惠活動即日起至12月31日，以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。

現在正值Louisa路易莎咖啡聯名圓點女王「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』」，全新推出兩款展覽限定撞色聯名杯，黑色搭配桃紅色的華麗圓點設計紙杯超搶眼。

▲路易莎咖啡飲品、磚壓＋咖啡飲品組合超多「買一送一」。（圖／路易莎咖啡提供）
▲路易莎咖啡飲品、磚壓＋咖啡飲品組合超多「買一送一」。（圖／路易莎咖啡提供）

冷氣團襲！星巴克買一送一美式68、那堤80元　CoCo珍奶第二杯10元

星巴克「維也納風奶香那堤」今回歸！升級抹茶也有「第二杯半價」

聖誕節CoCo莓莓派對買一送一！UG第二杯半價　4大浮誇手搖一次看

聖誕節珍煮丹、再睡5分鐘、五桐號「買一送一」！8大手搖優惠一覽

關鍵字