Green回應場上怒斥Hield遭收音！金州勇士日前面臨開季以來的最大低潮，昨（28）日敗給洛杉磯快艇後，吞下近15場比賽的第12敗，所幸今（29）日交手鳳凰城太陽，以109：105險勝，終止3連敗。不過比賽中出現插曲，勇士資深前鋒Draymond Green在場上怒斥隊友Buddy Hield「他Ｘ醒一醒」，結果遭到收音播出，對此，他賽後受訪時坦然表示：「這是我必須做的。」
Hield狀態明顯下滑 Green場中大聲斥喝
事件發生在第三節中段，Buddy Hield和Draymond Green進行擋拆搭配，可惜因掉球消耗太多時間，讓Draymond Green不得不在進攻時間結束前出手，結果連籃框都沒有碰到。回到前場防守時，Draymond Green不滿向Buddy Hield大聲喊道：「他Ｘ醒一醒，不然就下去坐在板凳席。」而這番話也恰好被轉播單位收到音，片段也引起網友熱烈討論。
Draymond Green在賽後受訪時，談到此事，表示：「就算有麥克風收音，我也會直接說，我不在乎，因為這是我必須做的。Buddy過去沒有機會在聯盟打這麼有意義的籃球，我們的工作就確保他了解這意義，如果人們不喜歡它，那就這樣吧，這就是為什麼他們沒有四個冠軍而我有。」
Buddy Hield本季轉戰勇士，初期表現不錯，也和體系展現不錯融合度，但近日狀態明顯下滑，本場出賽14分鐘，更是1分未得，全場7投0中，只送出1次助攻和1次阻攻。
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事件發生在第三節中段，Buddy Hield和Draymond Green進行擋拆搭配，可惜因掉球消耗太多時間，讓Draymond Green不得不在進攻時間結束前出手，結果連籃框都沒有碰到。回到前場防守時，Draymond Green不滿向Buddy Hield大聲喊道：「他Ｘ醒一醒，不然就下去坐在板凳席。」而這番話也恰好被轉播單位收到音，片段也引起網友熱烈討論。
Draymond Green在賽後受訪時，談到此事，表示：「就算有麥克風收音，我也會直接說，我不在乎，因為這是我必須做的。Buddy過去沒有機會在聯盟打這麼有意義的籃球，我們的工作就確保他了解這意義，如果人們不喜歡它，那就這樣吧，這就是為什麼他們沒有四個冠軍而我有。」
Buddy Hield本季轉戰勇士，初期表現不錯，也和體系展現不錯融合度，但近日狀態明顯下滑，本場出賽14分鐘，更是1分未得，全場7投0中，只送出1次助攻和1次阻攻。