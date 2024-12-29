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提到越南，多數人腦中浮現的是瘦小精幹的刻板印象，然而，這個形象正以驚人的速度被肥胖所取代。隨著經濟蓬勃發展、生活條件改善，越南正成為全球肥胖增長最快的國家之一。根據世界肥胖聯盟的資料，越南女性與男性的肥胖增速分別位居全球第一與第二，預計到2030年，學齡兒童的肥胖問題將成為越南經濟與醫療的雙重挑戰。這場「肥胖風暴」引起越南專家的關注，在胡志明市食品營養協會舉辦的一場會議上，主席杜氏玉葉直言，越南肥胖問題正在惡化，絕對不能再被忽視。數據顯示，從1995年到2016年，越南女性的肥胖增速以年均6.9%高居全球榜首，男性則以9.5%的年增長率位居第二。這些數字背後，是越來越多越南家庭告別傳統飲食習慣，投入快餐與含糖飲料的懷抱。而到2030年，越南學齡兒童的肥胖率將攀升至全球前列，為國家帶來龐大的醫療與經濟壓力。胡志明市更是肥胖問題重災區，根據調查，這裡的小學生，過重或肥胖者高達57%、中學生42%，高中生則有25%。不僅如此，越南衛生部數據顯示，過去十年間，全國成年人與兒童的肥胖率幾乎翻倍。世界肥胖聯盟警告，越南在應對肥胖方面的準備遠遠落後於鄰國。同為東南亞國家的泰國與馬來西亞，早已對含糖飲料徵稅以減少消費，而越南的相關法規還停留在討論階段。專家呼籲，越南民眾必須採取行動，從合理飲食、多吃蔬果到加強運動習慣，全面對抗肥胖。但越南人普遍蔬果攝取量不足，並且沒有運動習慣，讓肥胖危機雪上加霜。