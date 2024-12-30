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▲台北市2024年五大豪宅交易。（圖／住商機構提供）

雖然央行對豪宅從未鬆綁，但台北市仍有不少豪宅憑藉蛋黃機能與建商品牌優勢，成交單價仍續創天價，住商機構觀察台北地政雲，今年截至年底為止，以多戶名人入住加持的大安區豪宅「One Park Taipei 元利信義聯勤」成交單價位高，且前五大北市豪宅中，松山區即佔據兩名。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，近年來鄰近東區、信義區的松山區，以交通機能便捷優勢，深受高資產族群青睞，區域吸引不少品牌建商進駐。據台北地政雲數據，台北市截至2024年底成屋與預售交易中，以大安區「One Park Taipei 元利信義聯勤」成交單價最高，該社區26樓戶總坪數約171.9坪，今年1月以總價4億2,433萬元成交，扣除車位單價約279.4萬元。賴志昶指出，該豪宅憑藉著面大安森林公園的獨特景觀以及建商品牌優勢，加上陸續有不少名人入住加持，自推案以來成交價位居高難下，目前社區成交單價不分樓層約落在255~260萬元之間，過去高樓層曾成交至每坪296萬元，單論成交單價而言，毋庸置疑為現階段北市乃至全台第一豪宅。賴志昶表示，若單論總價而言，以信義區指標豪宅「皇翔御琚」位居第一，該社區雖屋齡已達13年，惟位處信義計畫區，鄰近「台北101」，周邊都屬豪宅社區，如知名企業家掃下多戶的「信義富邦國際館」、名聲顯赫的「陶朱隱園」皆位於此處，地段優勢表露無遺，加上社區均規劃大坪數物件，又有上市建商的品牌加持，令該案成交總價動輒數億元以上。另可觀察此次北市五大豪宅中，也有兩處預售案進榜，賴志昶補充，此2案皆位處松山區，該區近年來商業與生活機能發展成熟，又有「文華苑」、「潤泰敦峰」等頗具名氣的成屋豪宅屢創高價，令區域預售新案開價能較有底氣：此外，預售豪宅除有屋齡更新穎等優勢，又由於交屋期較長，在限貸氛圍之下，對現金流壓力不會較大，因此讓不少預售豪宅也頗具競爭力。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，近年來全台都會區房價飆漲，帶動大坪數或豪宅物件價位上揚，而北市指標豪宅憑藉其地段優勢、建商品牌以及蛋黃機能，仍能成交單價續創新高，惟可觀察到此次豪宅排行榜交易皆集中於央行第七波信用管制措施以前，顯示在央行近期多次打壓豪宅客、多戶族貸款成數方面，確實達到降溫買氣功效，提醒買方若入手此類高總價物件，如預房市前景不明朗價格亦有波動，同時需注意手上購屋資金是否充足，避免因貸款不足而違約。