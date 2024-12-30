我是廣告 請繼續往下閱讀

Wilson600公尺跑出全美高中史上第2快成績！美國短跑界的新星Quincy Wilson，日前以最年輕國田徑隊男子選手身份，參加巴黎奧運並拿下男子4X400公尺接力的金牌。Quincy Wilson在巴黎奧運參加男子4X400公尺接力項目，雖然預賽跑首棒，讓美國隊開局落到第7名，但後續在隊友的幫助下，以第三名進入決賽，並且最後隨隊拿下金牌。根據外媒《Essentially Sports》報導指出，昨（29）日在紐約進行的「US Marine Corps Holiday Classic」，是Quincy Wilson巴黎奧運後的首場賽事。Quincy Wilson在訪問中表示：「此外，外媒報導也指出，日前Quincy Wilson之所以減少出賽，是由於暫時回到校園，希望把重心放在課業上，並預計把下個目標鎖定在2025年於日本東京舉行的世界田徑錦標賽。