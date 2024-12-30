Wilson600公尺跑出全美高中史上第2快成績！美國短跑界的新星Quincy Wilson，日前以最年輕國田徑隊男子選手身份，參加巴黎奧運並拿下男子4X400公尺接力的金牌。Quincy Wilson奪下金牌後，選擇暫時停止出賽，直到昨（29）日首度回歸參賽，就在「US Marine Corps Holiday Classic」的600公尺項目，跑出了1分17秒19的成績，成為美國史上第2快的高中生，而他目前年僅16歲。
久違回歸一鳴驚人 跑出全美高中第2快
Quincy Wilson在巴黎奧運參加男子4X400公尺接力項目，雖然預賽跑首棒，讓美國隊開局落到第7名，但後續在隊友的幫助下，以第三名進入決賽，並且最後隨隊拿下金牌。
根據外媒《Essentially Sports》報導指出，昨（29）日在紐約進行的「US Marine Corps Holiday Classic」，是Quincy Wilson巴黎奧運後的首場賽事。在男子600公尺的短跑項目中，Quincy Wilson一舉跑出1分17秒19的成績，雖然未能超越Will Sumner在2022年寫下的1分15秒58，但依然是全美史上第2快的高中生紀錄。
Quincy Wilson在訪問中表示：「你知道的，當你身體內有大量腎上腺素，而且又是你第一次的個人比賽，任何事都有可能發生。我嘗試在前200公尺衝刺，最後確實讓我完成了一場很好的比賽。」
此外，外媒報導也指出，日前Quincy Wilson之所以減少出賽，是由於暫時回到校園，希望把重心放在課業上，並預計把下個目標鎖定在2025年於日本東京舉行的世界田徑錦標賽。
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Quincy Wilson在巴黎奧運參加男子4X400公尺接力項目，雖然預賽跑首棒，讓美國隊開局落到第7名，但後續在隊友的幫助下，以第三名進入決賽，並且最後隨隊拿下金牌。
根據外媒《Essentially Sports》報導指出，昨（29）日在紐約進行的「US Marine Corps Holiday Classic」，是Quincy Wilson巴黎奧運後的首場賽事。在男子600公尺的短跑項目中，Quincy Wilson一舉跑出1分17秒19的成績，雖然未能超越Will Sumner在2022年寫下的1分15秒58，但依然是全美史上第2快的高中生紀錄。
Quincy Wilson在訪問中表示：「你知道的，當你身體內有大量腎上腺素，而且又是你第一次的個人比賽，任何事都有可能發生。我嘗試在前200公尺衝刺，最後確實讓我完成了一場很好的比賽。」
此外，外媒報導也指出，日前Quincy Wilson之所以減少出賽，是由於暫時回到校園，希望把重心放在課業上，並預計把下個目標鎖定在2025年於日本東京舉行的世界田徑錦標賽。