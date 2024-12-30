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▲《魷魚遊戲2》謝幕文字結束後，有4幕8秒的《魷魚遊戲3》預告。（圖／Netflix）

《魷魚遊戲2》本月26日開播，短短7集讓人意猶未盡，但官方預計2025年夏天才會上線《魷魚遊戲3》，不過劇迷也別灰心，第三季的遊戲、魔王「其實早劇透」藏在《魷魚遊戲2》第7集的謝幕字幕後，英熙娃娃的男友哲秀、紅綠燈以及「集體跳繩」關卡通通出現，大家千萬別急著關掉《魷魚遊戲2》，有超驚喜的8秒大彩蛋預告！《魷魚遊戲2》第7集結束後，大家別急著關掉，謝幕文字跑完後，其實有8秒的「超狂彩蛋」，編號96（李碩 飾）、編號100林正大（宋永彰 飾），以及編號353等人，走在英熙娃娃的後面，隨後英熙跟男友哲秀四目相望，而此遊戲可能會在平交道上實施，短短8秒就讓人期待破表。根據韓媒指出，因為第一季有拔河關卡，所以《魷魚遊戲3》將加入「集體跳繩」遊戲，展現韓國傳統遊戲的同時，也增加懸疑感。據悉，「集體跳繩」將安裝攻擊感應器，這一消息引發極大關注。事實上，官方今年6月就曾透露，「英熙」的男友「哲秀」有望現身，如今也在《魷魚遊戲2》結尾彩蛋證實。「英熙娃娃」是「魷魚遊戲」第一個遊戲的關主，她跟參賽者玩123木頭人，若倒數結束有人動身，就會被她射殺。而「英熙」曾出現在韓國1948年至1987年的課本上，藝術總監蔡景舜曾透露會有此角色的原因，是為了使「童年回憶」與參賽者「絕望的恐懼」中進行強烈對比，跟「椪糖遊戲」以及「遊樂設施」的概念一樣，要喚起參賽者的童年回憶而打造。類 型：生存遊戲、驚悚、恐怖、動作、懸疑、軍事語 言：韓語編 劇：黃東赫導 演：黃東赫集 數：7（總時數：427分鐘）製作費：1000億韓元（台幣：24億）拍 攝： 2023年7月～2024年6月演 員：李政宰（飾演：成奇勳）、李秉憲（飾演：黃仁昊）魏嘏雋（飾演：黃俊昊）、孔 劉（飾演：西裝男）朴圭瑛（飾演：姜 霞）、任時完（飾演：李名器）姜河那（飾演：姜大虎）、朴成焄（飾演：趙賢珠）梁東根（飾演：朴容植）、曹柔理（飾演：金純熙）姜愛心（飾演：張金子）、李大衛（飾演：敏 修）李陣郁（飾演：朴璟碩）、崔勝鉉（飾演：薩諾斯）盧載沅（飾演：南 奎）、元志安（飾演：世 美）蔡菊姬（飾演：仙 女）、李誓環（飾演：朴正倍）播 出：2024年12月26日（星期四）16：00／7集一次上線收 看：Netflix