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▲2PM俊昊出席台南跨年記者會。（圖／台南好young）

▲俊昊稱讚台南食物美味。（圖／台南好young）

韓國濟州航空7C 2216航班在29日發生大規模空難，造成179人死亡，韓國政府宣布即起至1月4日進入7天全國哀悼期，，但韓星談好的海外行程難以避免，2PM李俊昊昨晚就穿全身黑抵達小港機場，今（31）日晚上將出席「台南好Young跨年晚會」，會前更特地舉辦記者會，李俊昊穿全身黑、別緞帶現身，並數度鞠躬表示：「2025年，希望大家都健康平安！」雖然發生空難使得全國人民進入哀悼期，但許多韓國藝人的海內外行程仍得照跑，他們幾乎都以黑色系服裝亮相，以表對逝者的敬意，除了《KBS演技大賞》今晚進行的預錄、出席的演員和來賓都將穿黑白服裝參與頒獎典禮，飛往日本參加活動的LE SSERAFIM、NewJeans也特地別上緞帶致意；李俊昊今天也以黑色服裝並別上緞帶出席記者會。俊昊表示今天是第一次在海外體驗跨年晚會，聽聞現場已聚集10萬名觀眾紮營，晚間可能會飆至15萬人，他謙虛的點頭致謝，「我之前來台都是以演唱會、見面會的形式居多，今天是戶外的演出，我的粉絲都看過我表演，也許今天會有很多觀眾是第一次看到我表演，也會看到我不一樣的樣子，我很期待」。他也預告目前的工作與未來規劃，Netflix《CA$HERO》已拍完，明年會持續拍《颱風商社》，「今天來到台南，希望日後還能來到台南跟大家見面，2025年也希望大家都健康平安，度過幸福一年」。台南美食出名，來過的藝人都會「胖回去」，俊昊點頭同意此說法，透露每次來台都會買牛軋餅當伴手禮，被主持人吳建恆虧來台南要買點不同的。離場前，俊昊三鞠躬表示：「希望在場的人都度過幸福健康、發生好事的時光，我今天也會抱持這樣的心情在舞台上好好表演，也期盼今天的演出可以圓滿結束，謝謝！」結束短短10分鐘的記者會。他將於明天離台，班機不公開。李俊昊是韓團2PM的主唱，於2008年9月4日出道。他是在2006年的選秀節目《Superstar Survival》獲得冠軍並進入「JYP娛樂」當練習生，練習2年後以2PM團體成員身分闖蕩樂壇；不過成員陸續當兵、2018年玉澤演不續約後，2PM已許久未合體發片，專心當演員的李俊昊，2021年以《衣袖紅鑲邊》的角色「李祘」開創個人事業巔峰，2023主演的《歡迎來到王之國》也廣受好評，目前他手上握有《CA$HERO》、《颱風商社》2部劇待推出，去年（2023）10月是他最近一次來台。