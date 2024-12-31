泰國曼谷考山路的飯店「The Ember Hotel」在29日發生一場奪命火災，造成三名外國遊客死亡，死者包括來自巴西的24歲美女醫生。目前警方正在調查起火原因，並搜捕三名失蹤的韓國籍遊客，他們是起火房間的房客，人卻不在房間內，疑與火災成因有關。
根據泰國媒體《Khaosod》報導，昨天（30日）泰國當局派員調查整棟飯店，建築結構整體無損，火勢主要集中在511號房間，調查人員在房內發現一張嚴重受損的床，代表它可能是起火點。
曼谷市長表示，消防局在晚間9點21分收到火災警報，並在5分鐘後趕到現場，飯店內登記入住的75名房客中，有34名房客被濃煙逼到屋頂等待救援，消防局利用三輛雲梯消防車成功疏散房客。
據悉，該飯店是商店改建而成，在2022年4月才開始營運，由於低於80間房而沒有安裝自動灑水裝置，目前泰國僅規定有80間客房以上的飯店必須安裝自動灑水裝置。目前警方在尋找入住事發房間的三名韓國遊客，他們不在死亡名單中，但不知所蹤，泰國警察局呼籲知情人士盡快跟當局告知，以釐清案情。
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曼谷市長表示，消防局在晚間9點21分收到火災警報，並在5分鐘後趕到現場，飯店內登記入住的75名房客中，有34名房客被濃煙逼到屋頂等待救援，消防局利用三輛雲梯消防車成功疏散房客。
據悉，該飯店是商店改建而成，在2022年4月才開始營運，由於低於80間房而沒有安裝自動灑水裝置，目前泰國僅規定有80間客房以上的飯店必須安裝自動灑水裝置。目前警方在尋找入住事發房間的三名韓國遊客，他們不在死亡名單中，但不知所蹤，泰國警察局呼籲知情人士盡快跟當局告知，以釐清案情。