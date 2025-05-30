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5月29日至6月1日連續4天，「麥粉翻翻卡買一送一」9大優惠券！

即日起至6月17日，單點「焦糖冰奶茶買一送一」、單點「OREO冰炫風買一送一」。

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5大優惠券倒數

▲必勝客「大披薩買一送一」端午優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

：國王日雙堡199元！端午雙人套餐59折

▲拿坡里「大披薩、5塊炸雞」都199元。（圖／記者蕭涵云攝）

「買5送2」隻黃金戰斧雞腿

▲端午優惠開吃TGI FRIDAYS「炭烤豬肋排買一送一」！Texas Roadhouse德州鮮切牛排「12oz.肋眼牛排買一送一」。（圖／開展餐飲集團提供）

2025端午節來了，端午優惠必吃「買一送一」12大速食優惠一次整理，爽吃划算披薩、炸雞、牛排、小籠包都半價！麥當勞、必勝客、漢堡王、摩斯漢堡、繼光香香雞、樂天皇朝、TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse都「買一送一」，達美樂「買1送2」，三商炸雞「買5送2」，肯德基「6炸雞＋6蛋撻」333元、拿坡里「大披薩、5塊炸雞」199元。◾️每天翻牌就能抽獎「大薯買一送一」、「OREO冰炫風買一送一」、「4塊原味麥克雞塊買一送一」、「豬肉滿福堡買一送一」，還有買超值全餐「免費送麥香雞」、「免費送麥香魚」、「免費送麥脆雞腿1塊 (原味/辣味）」，以及買火腿蛋堡「免費送4塊原味麥克雞塊」、買豬肉蛋堡「免費送4塊原味麥克雞塊」，天天抽獎天天送。本週麥當勞APP門市限定優惠券！即日起至5月31日，單點「6塊麥克雞塊」特價58元專屬優惠​​​；即日起至6月1日，單杯「大薯現折10元」、買超值全餐「免費送小薯」、單點「豬肉蛋堡現折6元」；得來速限定即日起至5月30日，(原味／辣味)雙層四盎司牛肉堡套餐「免費送勁辣香雞翅(一份兩塊)」。提醒大家，上述每券限兌換一次；本券不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳。◾️提醒大家，本券僅限於麥當勞APP歡樂送專屬優惠使用，不適用Uber Eats、foodpanda及部分餐廳。◾️截圖成功並完成指定社群任務，可抽獎「免費吃大蛋捲冰淇淋」電子商品即享券。快來試試手氣吧。，嗜辣控大嗑香、麻、辣重口味還現省91元（原價390元）。，下殺47折優惠吃到端午連假後。即日起至6月2日，肯德基「五月爽吃季」優惠券倒數：◾️(57折)◾️(63折)◾️(75折)◾️(62折)◾️(53折)肯德基端午節當天5月31日(六)，營業時間上午9點開始提早開賣「炸雞蛋撻組合」，方便大家拜拜或出遊好吃雞。提醒大家，經典A餐、歡聚B餐、原味蛋撻禮盒單點（加購），炸雞部位由服務人員搭配，恕不開放選擇部位。必勝客全台門市、官網和PK APP，周末限時回歸優惠，外帶「買大送大」、外送「買大送小」吃一波。即日起至6月2日，安格斯雙套餐開吃「勁濃安格斯牛肉堡＋安格斯厚切牛肉堡＋4塊雞塊＋小份薯條＋中杯飲料x2」289元、烤腿海老雙套餐則有「勁濃培根烤腿堡＋Q彈海老堡＋4塊雞塊＋小份洋蔥圈＋中杯飲料x2」289元。即日起至6月30日，爽吃薯條、雞塊等「10款買一送一」38元起；「雙堡超值組」99元起、平均一顆漢堡50元有找，「1＋1自由配」69元爽吃共28種餐點組合；推薦小資族「經典脆雞堡／雙起士培根堡＋黃金QQ球＋中飲」2款個人套餐特價99元。即日起至5月31日，購買指定雙人餐組合，「免費贈送厚切洋芋片或MOS地瓜脆片」，厚切洋芋片口味：辣味吉利熱狗堡／燒肉珍珠堡。即日起至6月1日，盛夏指定飲品雙杯優惠99元也開喝；優惠價600元（原價1200元）；口味有蜂蜜檸檬／葡萄／蔓越莓石榴任選；每箱+39元可升級新品「楊枝甘露蒟蒻」。拿坡里披薩・炸雞端午優惠，（原價325元），最高現省191元好划算，報稅季月底吃到端午連假最開心。還有「現炸金黃脆薯」特價40元（原價50元）、「香草風味烤雞翅」特價50元（原價90元）、「香酥雞塊」特價70元（原價90元），多款人氣小點特價一次加菜。「買大火山送大火山送大可樂」、「買大披薩送大披薩送大可樂」超狂優惠。即日起至5月30日，「小資飲料餐」限時優惠599元，外送開吃「大披薩＋蝴蝶酥3個＋半份薯球＋香烤雞條10條＋1.25L可樂」；熔岩披薩馬芬套餐87折起。即日起6月11日，買「5塊義式炸雞」送「2隻黃金戰斧雞腿」特價只要299元（原價585元），共有原味、辣味兩種選擇，當場現省286元、相當於免費吃2隻微辣風味的連腿排大雞腿。新上市「青花椒麻雞塊」嚐鮮價也只要49元（原價60元）。而且三商i美食卡會員還有專屬優惠加碼，即日起至6月8日，會員使用3點，即可在三商i美食卡APP兌點領取「三商炸雞」專屬優惠券，買「5塊義式炸雞」送「2隻黃金戰斧雞腿」限定特價290元；領券後可使用至2025年6月11日。迎接端午節並歡慶畢業季，繼光香香雞回歸經典「樂薯」商品，現點現炸的飽滿薯條，吃得到鬆軟綿密口感，原味65元、塔塔風味75元，今起開賣。預告「夏日祭典」好康優惠，6月5日至6月22日，每週四五六日，單筆消費滿200元享「同品項買一送一」，週週爽吃不同餐點，6月5日至6月8日蒜脆杏鮑菇，6月12日至6月15日樂薯（中山旗艦店除外）、墨魚甜不辣，6月19日至6月22日甜心地瓜球與雞脆骨，幫大家試算，平均一份最便宜18元起。樂天皇朝端午節慶限定只送不賣「台灣粽小籠包」！。「台灣粽小籠包」把傳統粽子風味融入經典湯包，吃得到滷香肉餡、鹹蛋黃與糯米。只在活動期間可享用，鐵粉錯過可要再等一年。◾️5月30日端午節當天，全台TGI FRIDAYS憑活動畫面，可享「炭烤豬肋排買一送一」優惠！提醒大家，每桌每次至多買二送二；本優惠組合(含贈送之品項)內用及外帶，均需加收原價之10%服務費；不得與任何行銷活動或優惠併用（包含信用卡優惠、網路會員、熟客好康券、套餐優惠、開展VIP卡8折、商業午餐等，皆不得併用）。而且TGI FRIDAYS美式餐廳6月起每週五展開「沙朗牛排買一送一」！每一份皆為精選的8 oz.沙朗牛排，另搭配兩道主廚精選配菜與醬料一同享用，全台18間TGI FRIDAYS餐廳全面起跑，台中崇德餐廳營運後更是首次加入優惠活動行列，牛排控吃起來。◾️5月30日端午節，全台6間Texas Roadhouse德州鮮切牛排餐廳，憑活動畫面開吃「12oz.肋眼牛排買一送一」！提醒大家，每桌每次至多買一送一；活動品項12oz.肋眼牛排(固定搭配奶油玉米，售價$1490)；贈送品項不含配菜價值1,400元； 本優惠組合(含贈送之品項)內用及外帶，均需加收原價/價值之10%服務費；不得與任何行銷活動或優惠併用(包含信用卡優惠、開展會員優惠、開展VIP卡8折、熟客券、套餐優惠等，皆不得併用)。