房屋稅2.0新制今年首度開徵，最後繳納期限到6月2日，也就是明天！提醒還沒繳納的民眾趕快繳納，如果到6月6日都沒有繳，就會加徵滯納金，甚至可能移送強制執行！另外，符合自住資格的民眾，如果還沒遷入戶籍，也要把握明天最後一天的機會，不然就要等明年才能用自住稅率最低1％繳稅，今年只能先繳非自住稅率。
財政部提醒，房屋稅2.0要在6月2日前完成繳納，可以參考繳款書上多元繳稅方式繳納，如果遺失或沒有收到繳款書，請儘快向房屋所在地地方稅稽徵機關申請補發，另外《NOWnews今日新聞》也整理了房屋稅、綜合所得稅信用卡、電子支付繳款回饋攻略，讓你繳費輕鬆賺回饋。
考量這次是房屋稅2.0首次開徵，財政部特別展延申報自住期限，符合自住資格的民眾請趕緊在6月2日以前向稽徵機關申報（自住房屋須先至戶政機關辦竣戶籍登記），經核准將重新發單並展延繳納期間；如已繳納將儘速辦理退稅。
誰符合自住資格？
符合3要件：1、無出租或供營業使用；2、本人、配偶或直系親屬實際居住使用並於該屋辦竣戶籍登記；3、本人、配偶及未成年子女全國合計3戶（含）以內。
房屋稅6/2到期 逾期沒繳會怎樣？
新北市政府稅捐稽徵處提醒，房屋稅繳納期限是6月2日，如果逾期繳納，每超過3天，就要按應繳稅額加徵1%滯納金，最高加徵至10%，舉例來說，原本房屋稅是1萬元，超過3天要多繳100元滯納金，連續30天都沒繳，滯納金最高10%，累計將高達5500元，而且還會被移送強制執行。
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考量這次是房屋稅2.0首次開徵，財政部特別展延申報自住期限，符合自住資格的民眾請趕緊在6月2日以前向稽徵機關申報（自住房屋須先至戶政機關辦竣戶籍登記），經核准將重新發單並展延繳納期間；如已繳納將儘速辦理退稅。
誰符合自住資格？
符合3要件：1、無出租或供營業使用；2、本人、配偶或直系親屬實際居住使用並於該屋辦竣戶籍登記；3、本人、配偶及未成年子女全國合計3戶（含）以內。
房屋稅6/2到期 逾期沒繳會怎樣？
新北市政府稅捐稽徵處提醒，房屋稅繳納期限是6月2日，如果逾期繳納，每超過3天，就要按應繳稅額加徵1%滯納金，最高加徵至10%，舉例來說，原本房屋稅是1萬元，超過3天要多繳100元滯納金，連續30天都沒繳，滯納金最高10%，累計將高達5500元，而且還會被移送強制執行。