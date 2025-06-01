我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2025年4月清華安富房價指數。（圖／翻攝自何世昌房產知識Buffet+臉書粉專）

雖然4月關稅戰引爆全球股災，房市成交量下滑，但對於房價的衝擊似乎低於預期。根據2025年4月清華安富全國房價指數較3月上漲約0.06％，年增約4.45％；雖然房價持續上揚，但漲幅明顯收斂，4月房價年增幅已較3月的5.83％縮小。全國各縣市4月房價表現，僅台北市（-0.07%）、南投縣（-0.14％）單月下挫，其餘縣市全數上揚，尤以彰化（+0.36%）、新竹（+0.17%）漲幅稍大。若比較年漲幅，則漲幅最高的前5個縣市依序為新竹（+8.85%）、嘉義（+7.84%）、苗栗（+7.06%）、高雄（+5.65%）、桃園（+5.25%），年漲幅均在五個百分點以上。何世昌現職馨傳不動產智庫執行長，致力於房地產政策、市場銷售與全球不動產交易制度，提供顧問諮詢與品牌經營等附加價值晉階方案。 學歷：淡江大學中文系、世新大學中文研究所。經歷：中研院士曾永義教授助理、高雄特派記者、住展雜誌企研室經理、住展雜誌研發長。