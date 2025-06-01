政府為了打炒房，去年7月開始實施第七波信用管制，央行嚴格控管各家銀行不動產放款比率，導致房貸緊縮，讓原本熱絡的房市瞬間降溫不少，投資客逐漸退場，但今年上半年還沒過，房貸水位卻又傳出拉警報，公股銀行傳出拉高收支比、利率等，嚴格控管房貸放款，核貸更要等上好幾個月，讓不少自住首購族叫苦連天。
房貸緊縮！首購族也遭殃 利率回不到從前
政府推出新青安貸款後，2022年結婚的A小姐和老公，於2023年買下預售屋，並預計在2025年第二季交屋，沒想到受到第七波信用管制影響，以及不動產放款天條《銀行法》72-2條，銀行辦理住宅建築及企業建築放款之總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額之和的30%，各銀行紛紛收緊房貸，讓最近要交屋的A小姐夫妻焦頭爛額。
雖然A小姐夫妻都是首購族，名下沒有房子，兩人年收入約200萬元，買入新北市2房1700萬元的預售屋，但因新青安房貸催出買房熱潮，傳出許多銀行水位逼近上限，A小姐打遍銀行電話，不少銀行祭出首購2.5％到2.9％高利率、不能貸滿8成、新青安需要排撥等方式，讓A小姐「知難而退」，跟2年前簽約時，還有可能拿到優惠利率的情況大不相同。
A小姐的鄰居還有被告知收支比可能不達標等情況，或是需要購買房貸壽險等產品，不然可能「來不及撥款」、「給不了8成」，所幸，最後A小姐建商洽談的團體貸款銀行是公股銀行，有承作新青安貸款，並且還有房貸首購額度可以承辦，撥款時程也能依照建商進度。網路上甚至傳出，建商合作的公股行庫新青安名額有限，要用搶的，不是每個人都可以申請。
一般房貸利率2.5％到3％起 「水位拉警報」審核時間長
《NOWnews今日新聞》記者實際詢問御國地政聯合事務所代書廖國甫，廖國甫表示，目前八大公股行庫除了土地銀行、台灣銀行之外，其他華南、彰銀、兆豐、合庫、台企、一銀放款比率已屆28%警戒水位，距離《銀行法》72-2條規定的30％只有一步之遙，現在普遍是慢審緩放的節奏調節水位。若真有購屋需求的民眾，並且要使用新青安，建議將代書流程拉長3到4個月配合銀行排隊撥款時間，避免貸款的遲延導致違約產生。
如果不是一定要使用新青安的民眾則不用太擔心，只要是民營銀行水位尚且充足，目前他們事務所承接的案子簽約到結案約在1個半月完成，利率的部分，普遍在2.5％到3.08％，廖國甫代書也提醒，主要還是要審慎評估自身的時間成本、自備金額、財務規劃等，選擇最適合的貸款方案。
另外，根據賣厝阿明在臉書粉專分享，目前最低利率是政府推出的新青安貸款1.775%起，僅限首購族且需符合補貼資格，補貼僅到明年7月底就結束，一般房貸利率落在2.5%到3%之間，部分銀行針對優質客戶提供2.45%起的專案，最高利率則是部分壽險公司房貸利率達3.7%，通常伴隨較嚴格的審核條件。
※【NOWnews 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
政府推出新青安貸款後，2022年結婚的A小姐和老公，於2023年買下預售屋，並預計在2025年第二季交屋，沒想到受到第七波信用管制影響，以及不動產放款天條《銀行法》72-2條，銀行辦理住宅建築及企業建築放款之總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額之和的30%，各銀行紛紛收緊房貸，讓最近要交屋的A小姐夫妻焦頭爛額。
雖然A小姐夫妻都是首購族，名下沒有房子，兩人年收入約200萬元，買入新北市2房1700萬元的預售屋，但因新青安房貸催出買房熱潮，傳出許多銀行水位逼近上限，A小姐打遍銀行電話，不少銀行祭出首購2.5％到2.9％高利率、不能貸滿8成、新青安需要排撥等方式，讓A小姐「知難而退」，跟2年前簽約時，還有可能拿到優惠利率的情況大不相同。
A小姐的鄰居還有被告知收支比可能不達標等情況，或是需要購買房貸壽險等產品，不然可能「來不及撥款」、「給不了8成」，所幸，最後A小姐建商洽談的團體貸款銀行是公股銀行，有承作新青安貸款，並且還有房貸首購額度可以承辦，撥款時程也能依照建商進度。網路上甚至傳出，建商合作的公股行庫新青安名額有限，要用搶的，不是每個人都可以申請。
一般房貸利率2.5％到3％起 「水位拉警報」審核時間長
《NOWnews今日新聞》記者實際詢問御國地政聯合事務所代書廖國甫，廖國甫表示，目前八大公股行庫除了土地銀行、台灣銀行之外，其他華南、彰銀、兆豐、合庫、台企、一銀放款比率已屆28%警戒水位，距離《銀行法》72-2條規定的30％只有一步之遙，現在普遍是慢審緩放的節奏調節水位。若真有購屋需求的民眾，並且要使用新青安，建議將代書流程拉長3到4個月配合銀行排隊撥款時間，避免貸款的遲延導致違約產生。
如果不是一定要使用新青安的民眾則不用太擔心，只要是民營銀行水位尚且充足，目前他們事務所承接的案子簽約到結案約在1個半月完成，利率的部分，普遍在2.5％到3.08％，廖國甫代書也提醒，主要還是要審慎評估自身的時間成本、自備金額、財務規劃等，選擇最適合的貸款方案。
另外，根據賣厝阿明在臉書粉專分享，目前最低利率是政府推出的新青安貸款1.775%起，僅限首購族且需符合補貼資格，補貼僅到明年7月底就結束，一般房貸利率落在2.5%到3%之間，部分銀行針對優質客戶提供2.45%起的專案，最高利率則是部分壽險公司房貸利率達3.7%，通常伴隨較嚴格的審核條件。
※【NOWnews 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。