鄉民的勝利，央行打炒房再出細招，連房貸壽險保費融資都管了。
央行打擊房市炒作的監管觸角正深入金融業務的每個毛細孔。最新消息指出，央行近日發文糾正銀行，明文禁止將房貸壽險保費融資設定為房產第二順位抵押，同時限縮土建融資中的容積移轉擔保。這波監管細緻程度令銀行業者咋舌，直言「連這種小縫隙都要堵住」。
房貸壽險融資遭嚴管
過去常見的房貸壽險保費融資模式，是讓貸款人在申請房貸時，可將躉繳保費一併納入貸款總額，並以房屋作為擔保品設定第二順位抵押。例如1000萬房貸加上30萬保費，銀行可核貸1030萬元。但央行最新規定，這類保費融資若要有擔保，必須改為「無擔保」形式，等於變相提高貸款門檻。銀行主管透露：「這種細到保費融資的管制，過去從未見過。」
土建融資持續緊縮
監管效應已反映在銀行放款數據上。不動產專業銀行土銀的土建融餘額連續兩年下滑，2024年底較前年減少7.42%；台銀今年第一季土建融餘額也較去年同期衰退。唯一逆勢成長的一銀，主要動能來自都更危老和社會住宅等政策導向案件。業內人士分析，這顯示銀行在央行管制下，已將有限額度優先分配給政策性項目。
監管思維轉向「微創手術」
不同於過去大動作升息或限貸，央行這波打炒房更傾向「精準打擊」。從禁止容積移轉擔保到嚴管保費融資，都是在不影響整體房貸市場的前提下，針對特定炒房漏洞進行修補。這種做法雖不會造成市場劇烈震盪，但持續累積的管制措施，正逐步改變房地產市場的遊戲規則。
隨著央行展現「滴水穿石」的監管決心，銀行業者預期，未來不動產相關貸款的審查將更趨嚴格。這也意味著，過去依賴財務槓桿操作的建商和投資客，必須適應一個資金成本更高、融資管道更窄的新時代。
🟡 本文內容已獲「賣厝阿明 知識+」授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
「賣厝阿明」是第三方買房知識平台， 在社群經營已邁入第十年， 團隊執行長為李國興。「賣厝阿明」著作有《一圖秒懂1+2》、《房事Q&A》、《台灣厝買賣文化寶典》、《房事辭典》、《風水世家》等。臉書粉專「賣厝阿明 知識+」有超過9.3萬名粉絲，臉書社團「買房知識家」會員數高達58萬。
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房貸壽險融資遭嚴管
過去常見的房貸壽險保費融資模式，是讓貸款人在申請房貸時，可將躉繳保費一併納入貸款總額，並以房屋作為擔保品設定第二順位抵押。例如1000萬房貸加上30萬保費，銀行可核貸1030萬元。但央行最新規定，這類保費融資若要有擔保，必須改為「無擔保」形式，等於變相提高貸款門檻。銀行主管透露：「這種細到保費融資的管制，過去從未見過。」
土建融資持續緊縮
監管效應已反映在銀行放款數據上。不動產專業銀行土銀的土建融餘額連續兩年下滑，2024年底較前年減少7.42%；台銀今年第一季土建融餘額也較去年同期衰退。唯一逆勢成長的一銀，主要動能來自都更危老和社會住宅等政策導向案件。業內人士分析，這顯示銀行在央行管制下，已將有限額度優先分配給政策性項目。
監管思維轉向「微創手術」
不同於過去大動作升息或限貸，央行這波打炒房更傾向「精準打擊」。從禁止容積移轉擔保到嚴管保費融資，都是在不影響整體房貸市場的前提下，針對特定炒房漏洞進行修補。這種做法雖不會造成市場劇烈震盪，但持續累積的管制措施，正逐步改變房地產市場的遊戲規則。
隨著央行展現「滴水穿石」的監管決心，銀行業者預期，未來不動產相關貸款的審查將更趨嚴格。這也意味著，過去依賴財務槓桿操作的建商和投資客，必須適應一個資金成本更高、融資管道更窄的新時代。
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