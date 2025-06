我是廣告 請繼續往下閱讀

Max專屬影視專區精彩內容如下:

● And Just Like That…(慾望城市:華麗下半場)

● Chasing Flavor(尋味美國)

● Chernobyl(核爆家園)

● Euphoria(高校十八禁)

● House of the Dragon(龍族前傳)

● Love & Death(小鎮主婦的愛與死)

● Scenes From A Marriage(婚姻場景)

● Selena + Chef(席琳娜的大廚宴)

● The Last of Us(最後生還者)

● The Penguin(企鵝人)

● The Regime(強權之末)

● The Shop: Uninterrupted(理髮店聊是非)

● The Undoing(還原人生)

● The White Lotus(白蓮花大飯店)

星宇航空今(2)日宣布,華納兄弟探索(Warner Bros. Discovery)旗下串流平台 Max 的精選內容即將登上星宇航班。即日起於機上推出「Max專屬影視專區」,為旅客帶來一系列精選的 HBO 與 Max 原創影集,全面提升旅客的娛樂體驗。星宇航空指出,Max專屬影視專區將首播超過120小時的熱門原創影集及節目,包括《白蓮花大飯店》(The White Lotus)、《最後生還者》(The Last of Us)、《企鵝人》(The Penguin)、《高校十八禁》(Euphoria)與《龍族前傳》(House of the Dragon)等知名人氣影集。同時,星宇航空旅客也將能欣賞到深受觀眾喜愛的實境節目,包含《理髮店聊是非》(The Shop: Uninter-rupted)、《席琳娜的大廚宴》(Selena + Chef)及《尋味美國》(Chasing Flavor)等多元類型。從獲獎系列到輕鬆小品,相信全球旅客皆能在豐富內容中找到屬於自己的強檔好劇。星宇航空表示,致力於打造舒適如家的機上體驗,全機隊全艙等配備高畫質的個人螢幕,並持續導入多元優質的影視娛樂內容,從開航至今,豐富的機上娛樂內容備受好評。星宇航空機上電影從最新院線強片、國際影展精選、經典影史巨作到人氣動畫,滿足商務客與親子旅客多元需求。音樂方面則收錄了當前受歡迎的熱門專輯,橫跨華語、西洋、韓流與日流,讓旅客隨時切換屬於自己的機上演唱會。此外,星宇航空亦提供多樣化 Podcast 節目,從知識學習、旅遊記趣到輕鬆對談,讓飛行過程也能獲取新知。喜愛互動體驗的旅客,還可透過機上遊戲功能,遊玩休閒遊戲,享受飛行中的樂趣時光。星宇航空未來將持續引進多元娛樂內容,使每段旅程都成為難忘的飛行體驗。