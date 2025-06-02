雙北首購族現在還能買哪裡呢？一名男網友在發文表示，自己的含車位的總價預算在1500萬到1800萬左右，希望有大眾運輸，不過因為預算有限，所以考慮林口，又擔心林口太潮濕，對此，其他網友們紛紛推薦三峽、土城、新莊塭仔圳重劃區等地。
原PO在Dcard表示，本身從事業務工作，目前在台北租屋，近半年開始認真看房，預算含車位在1500萬到1800萬元左右，自己每天開車上下班，老婆則是偶爾遠端上班，但還是有一半時間需要進市區，希望能有大眾運輸，加上預算考量，所以只能從新北市看起，原本鎖定新北市蛋黃區，但是一看價格直接放棄，後來朋友建議可以考慮林口A7、A8，或是三峽北大特區。
不過他擔心林口太潮濕，好處是如果在機捷附近，不開車也很方便；三峽則是自己以前學校在那邊，對該區域環境熟悉，很喜歡那邊，假如未來在三峽成家立業，小孩在三峽長大，居住氛圍也很好，只是最近沒有什麼案子，想詢問大家到底該選哪邊？
有過來人給建議，他表示自己家就是從台北慢慢被洗出去的，主要就是沿國道三號下去，從新店、板橋、土城、三峽、鳳鳴、八德，到八擴大概就是雙北人被洗出去的底線了，再遠就真的很遠了；也有網友表示，「我是你的話會選新北蛋黃中古，永和1800中古電梯大樓還能買到兩房」。
有其他網友建議原PO可以多看看，新北還有一些區域可以參考，像是三重、土城、五股、林口、樹林、鶯歌、淡水、汐止、八里、新莊、三峽、泰山，另外，有人著重在原PO有三峽的生活經驗，也很適合在那邊買房定居，依照原PO的預算，應該可以購入2房中古屋，如果三峽預算不足，還可考慮鶯歌。
※【NOWnews 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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不過他擔心林口太潮濕，好處是如果在機捷附近，不開車也很方便；三峽則是自己以前學校在那邊，對該區域環境熟悉，很喜歡那邊，假如未來在三峽成家立業，小孩在三峽長大，居住氛圍也很好，只是最近沒有什麼案子，想詢問大家到底該選哪邊？
有過來人給建議，他表示自己家就是從台北慢慢被洗出去的，主要就是沿國道三號下去，從新店、板橋、土城、三峽、鳳鳴、八德，到八擴大概就是雙北人被洗出去的底線了，再遠就真的很遠了；也有網友表示，「我是你的話會選新北蛋黃中古，永和1800中古電梯大樓還能買到兩房」。
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