台灣超愛吃小菜，街上到處都是小吃攤、麵店、自助餐便當，除了豆干是標配外，「海帶」也是必備的配菜，不過你有注意過許多店家的海帶常會「多插一根牙籤」嗎？新莊公有市場菜販老闆廖炯程說明，其實海帶插牙籤，並不是為了讓人吃完能剔牙，而是考量到「計算價錢、方便撈煮」，是相當聰明的設計。
海帶為什麼要插牙籤？行家解答真相了
許多民眾在用餐時發現，海帶中間都會穿一根牙籤，在各大社群上也有不少文章討論，有人認為「牙籤是人類污染海洋的鐵證」、「海帶會跟著牙籤慢慢生長」，甚至有網友認為「那根不是牙籤，是海帶成年後的纖維脊椎」，眾說紛紜的熱議相當有趣。
對此廖炯程表示，無論是「牙籤海帶」或「打結海帶」，最根本都是為了烹煮時「不黏鍋、更好夾」，因為 一片片平平的海帶下鍋，很容易黏在一起、沾鍋燒焦，插上牙籤的海帶只要折疊起來，不僅好煮又好撈，擺盤好看之外，還方便食用。
廖炯程強調，除了烹煮方便外，牙籤海帶相較於打結海帶，更容易計算價錢，因此大部分的麵攤小菜、滷味攤、涼拌店、滷味店，幾乎清一色都是牙籤海帶，「牙籤絕對不是為了讓你吃完再剔牙！」
牙籤海帶都是人工的！衛生條件不必擔憂
廖炯程說明，海帶送進工廠後，每條裁剪的大小、捲折方向、插牙籤位置，都有精準的標準流程，這些牙籤也並非由機器操作，而是工人一根一根「手工插入」，熟練的職人一天可以插上千條。
至於許多人擔憂的衛生問題，廖炯程則補充，通常海帶卷的牙籤都是「專用牙籤」，以竹製或木製，「無染色、無上蠟」，且會經過消毒處理；此外，海帶通常要先進行滷製，因此不會使用特別漂白牙籤。比起擔憂牙籤衛生，提醒民眾，食用海帶時務必注意安全，過去曾有誤食牙籤海帶送醫的案例。
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許多民眾在用餐時發現，海帶中間都會穿一根牙籤，在各大社群上也有不少文章討論，有人認為「牙籤是人類污染海洋的鐵證」、「海帶會跟著牙籤慢慢生長」，甚至有網友認為「那根不是牙籤，是海帶成年後的纖維脊椎」，眾說紛紜的熱議相當有趣。
對此廖炯程表示，無論是「牙籤海帶」或「打結海帶」，最根本都是為了烹煮時「不黏鍋、更好夾」，因為 一片片平平的海帶下鍋，很容易黏在一起、沾鍋燒焦，插上牙籤的海帶只要折疊起來，不僅好煮又好撈，擺盤好看之外，還方便食用。
廖炯程強調，除了烹煮方便外，牙籤海帶相較於打結海帶，更容易計算價錢，因此大部分的麵攤小菜、滷味攤、涼拌店、滷味店，幾乎清一色都是牙籤海帶，「牙籤絕對不是為了讓你吃完再剔牙！」
牙籤海帶都是人工的！衛生條件不必擔憂
廖炯程說明，海帶送進工廠後，每條裁剪的大小、捲折方向、插牙籤位置，都有精準的標準流程，這些牙籤也並非由機器操作，而是工人一根一根「手工插入」，熟練的職人一天可以插上千條。
至於許多人擔憂的衛生問題，廖炯程則補充，通常海帶卷的牙籤都是「專用牙籤」，以竹製或木製，「無染色、無上蠟」，且會經過消毒處理；此外，海帶通常要先進行滷製，因此不會使用特別漂白牙籤。比起擔憂牙籤衛生，提醒民眾，食用海帶時務必注意安全，過去曾有誤食牙籤海帶送醫的案例。