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海帶為什麼要插牙籤？行家解答真相了

▲剛撈起的海帶並沒有牙籤，因此在烹煮上相當不方便。（示意圖／NOWnews資料照）

無論是「牙籤海帶」或「打結海帶」，最根本都是為了烹煮時「不黏鍋、更好夾」

▲無論是「牙籤海帶」或「打結海帶」，最根本都是為了烹煮時「不黏鍋、更好夾」。（圖／廖炯程提供）

牙籤海帶都是人工的！衛生條件不必擔憂

台灣超愛吃小菜，街上到處都是小吃攤、麵店、自助餐便當，除了豆干是標配外，「海帶」也是必備的配菜，不過你有注意過許多店家的海帶常會「多插一根牙籤」嗎？新莊公有市場菜販老闆廖炯程說明，許多民眾在用餐時發現，海帶中間都會穿一根牙籤，在各大社群上也有不少文章討論，有人認為「牙籤是人類污染海洋的鐵證」、，甚至有網友認為「那根不是牙籤，是海帶成年後的纖維脊椎」，眾說紛紜的熱議相當有趣。對此廖炯程表示，，因為 一片片平平的海帶下鍋，很容易黏在一起、沾鍋燒焦，插上牙籤的海帶只要折疊起來，不僅好煮又好撈，擺盤好看之外，還方便食用。廖炯程強調，，因此大部分的麵攤小菜、滷味攤、涼拌店、滷味店，幾乎清一色都是牙籤海帶，「牙籤絕對不是為了讓你吃完再剔牙！」廖炯程說明，，熟練的職人一天可以插上千條。至於許多人擔憂的衛生問題，廖炯程則補充，；此外，海帶通常要先進行滷製，因此不會使用特別漂白牙籤。比起擔憂牙籤衛生，提醒民眾，食用海帶時務必注意安全，過去曾有誤食牙籤海帶送醫的案例。