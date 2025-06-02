房屋稅2.0新制今年首度開徵，繳費期限只到今天！各位都繳完了嗎？提醒民眾，6月6日前如果還是沒繳納完成，就會加徵滯納金，甚至可能移送強制執行！請還未完成繳納的民眾儘速完成繳納。另外，依照房屋稅新制規定，每年2月底是納稅義務基準日，只要在這天前完成過戶登記，即使還沒交屋，當年整期的房屋稅，還是要由新屋主繳納。
台中市稅務局表示，近期收到一名梧棲區民眾反映，自己在今年1月簽約、2月過戶，直到3月才交屋，不知道為什麼會收到整年的房屋稅單？對此，稅務局指出，房屋稅的基準日是在2月底前完成登記，所以依法須由新屋主負擔房屋稅。
稅務局表示，房屋稅每年5月1日到31日開徵，課稅期間為前一年的7月1日到當年6月30日，稅單依照地政登記資料寄發，權利人如為買方，就會由買方負擔。房屋使用情形變更可能影響稅率，例如從出租改為自住，須在3月22日前向稅捐機關申報，經核定後才能從當期起適用較低稅額，若逾期或情形導致稅額增加，則從下期才會生效，若未有改變，則無須重複申報。
資料來源：財政部
房屋稅6/2到期 逾期沒繳會怎樣？
新北市政府稅捐稽徵處提醒，房屋稅繳納期限是6月2日，如果逾期繳納，每超過3天，就要按應繳稅額加徵1%滯納金，最高加徵至10%，舉例來說，原本房屋稅是1萬元，超過3天要多繳100元滯納金，連續30天都沒繳，滯納金最高10%，累計將高達5500元，而且還會被移送強制執行。
另外，若因美國對等關稅政策影響，導致民眾一時無法繳清，可依相關規定申請延後或分期繳納，最長可延期一年，分期最多36期，且期間免計利息，詳細情形，詳細情形可到財政部「受美國關稅影響有繳納困難延/分期繳納稅捐專區」網站查詢。
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稅務局表示，房屋稅每年5月1日到31日開徵，課稅期間為前一年的7月1日到當年6月30日，稅單依照地政登記資料寄發，權利人如為買方，就會由買方負擔。房屋使用情形變更可能影響稅率，例如從出租改為自住，須在3月22日前向稅捐機關申報，經核定後才能從當期起適用較低稅額，若逾期或情形導致稅額增加，則從下期才會生效，若未有改變，則無須重複申報。
資料來源：財政部
房屋稅6/2到期 逾期沒繳會怎樣？
新北市政府稅捐稽徵處提醒，房屋稅繳納期限是6月2日，如果逾期繳納，每超過3天，就要按應繳稅額加徵1%滯納金，最高加徵至10%，舉例來說，原本房屋稅是1萬元，超過3天要多繳100元滯納金，連續30天都沒繳，滯納金最高10%，累計將高達5500元，而且還會被移送強制執行。
另外，若因美國對等關稅政策影響，導致民眾一時無法繳清，可依相關規定申請延後或分期繳納，最長可延期一年，分期最多36期，且期間免計利息，詳細情形，詳細情形可到財政部「受美國關稅影響有繳納困難延/分期繳納稅捐專區」網站查詢。