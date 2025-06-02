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5月買賣移轉棟數較上月微增，得益於新北、台中的逆勢上衝

土城區總戶數逾1600戶的金城舞系列案「世界花園」

使土城區5月的買賣移轉戶數較上月暴增近千棟

▲六都2025年5月買賣移轉量。（圖／台灣房屋提供）

▲六都近年5月同期買賣移轉棟數。（圖／台灣房屋提供）

今年前五個月都會區累計買賣移轉棟數，較去年同期的景氣高峰縮減近2成

▲六都近年1到5月累計買賣移轉棟數。（圖／台灣房屋提供）

受產業利多加持，周邊區域後續的價量表現有機會止跌回穩

六都今年5月的買賣移轉棟數已揭曉，分別為台北1732棟，月減18.4%，年減42.9%；新北4816棟，月增26.6%，年減27.4%；桃園3266棟，月減5.9%，年減23.6%；台中3390棟，月增5.7%，年減31.1%；台南1738棟，月減1.7%，年減38.9%；高雄2254棟，月減10%，年減56.6%。總計六都5月共17196棟，月增1.9%，年減36.1%。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，。新北與台中是唯二月增率正成長的都會，其中新北市5月買賣移轉量月增26.6%，關鍵在於土城區的指標新案完工，，3月取得使照後陸續交屋，，不僅帶動新北市的整體量能，也助攻六都5月買賣移轉棟數較上月微增。台中則是因屯區的北屯、太平等地交屋量回穩，加上相對平價的海線，持續吸納首購買氣，且沙鹿、梧棲等地，仍處於完工交屋的高峰期，單單沙鹿，5月的量能就比4月大增上百戶，使台中5月的買賣移轉棟數繳出單月正成長的成績單。六都當中，台北、桃園、台南及高雄等四都，均年月雙減，且與去年同期相比，六都量能大減近萬棟，為2011年以來的5月同期最低量，顯示都會區買氣仍趨於保守。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，由於房屋買賣的行政流程大約1~2個月，所以5月的買賣移轉數據，主要是反映4月的市場交易情況，4月上旬台股因關稅戰大幅下跌，股匯債市也接連震盪，不僅衝擊投資人信心，也讓資產族的身家大縮水，購屋心態因而更加觀望，加上銀行放款依舊緊縮，因此買氣不易放大，也讓。尤其首都台北市的資產族，對全球政經局勢的敏感度更勝其他都會，因此5月買賣移轉量較上月縮減的幅度也更鮮明，創下2003年台北市分月統計以來的5月同期新低！張旭嵐指出，關稅戰牽動全球經濟局勢，但近期市場對於川普的反覆無常已逐漸適應，股市也已收復4月股災的跌幅，干擾有逐漸淡化的跡象，且5月下旬輝達宣布總部落腳北士科，為周遭的士林、北投、淡水、三重、蘆洲等地房市注入一劑強心針，另外，中信房屋研展室副理莊思敏指出，近期市場利多題材有限，觀望氛圍仍然濃厚，建物買賣移轉棟數主要仰賴新建案交屋撐場，包括新北土城、台中北屯、太平等區域都有大量新案陸續交屋，在交屋潮的挹注下，整體的建物買賣移轉棟數得以維持一定水準。進一步觀察六都表現，又以台北市建物移轉棟數的月減幅最為顯著，主要原因在於北市新案多為危老都更而來，推案規模相對較小，加上總價門檻高、市場不確定性增加，導致投資需求與置產需求轉趨保守，買氣亦隨之放緩。然而，展望後市，隨著輝達進駐北士科題材發酵，以及關稅戰的衝擊逐漸趨緩，預期將有助於帶動台北市房市交易量能逐步回穩。莊思敏提醒，目前銀行貸款政策仍相對緊縮，對建商資金流形成不小壓力，近期花蓮、嘉義等地都有傳出建商跑路事件，建議現階段的購屋民眾不妨優先選擇看得見、摸得著的成屋產品，若選擇預售屋，則應審慎評估建商財務結構與市場口碑，以降低交屋風險。