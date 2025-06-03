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▲嘉義建商鉅泓建設倒閉，建案「臻品舞」成為爛尾樓。（圖／翻攝自Google Maps）

雖然不少業者以「成屋跌、預售漲」，來安撫消費者，但市場悲觀氛圍不減反增

無論大小建商都承受到資金越來越吃緊

今年下半年將面臨18個月被迫開工的壓力

銷售率不佳被迫開工個案

▲今年1到4月成屋交易量驟減，房貸利率也創下16年來新高，讓房市相當慘淡。（圖／永慶房屋提供）

針對換屋族群與第二戶購屋者之貸款受限應予解除

建築融資年增率已大幅降低，央行對於建築融資可視個案適度鬆綁

但期限過短對建築設計時程產生壓力，進而影響整體建物品質

嘉義老牌建商「鉅泓建設」日前驚傳倒閉，建案「臻品舞」成爛尾樓，已購戶共約2400萬頭期款全部血本無歸，花蓮在地建商「太極建設」，也爆出倒閉消息，預售屋「綠野仙蹤」的已購戶無法交屋，房市趨勢專家李同榮就指出，嘉義建商「鉅泓建設」2013年創立，在嘉北生活圈推出「臻品舞」建案，19戶原定在2024年初交屋，卻一再延遲，購屋民眾大多是首購族，投入的頭期款共約2400萬元，建商現在避不見面，嘉義市消保官黃崇傑表示，已通知建商6月2日調解，如果建商沒有出面，受害屋主可尋求民事訴訟確保權益。另外，花蓮在地建商「太極建設」也傳出倒閉，建案「綠野仙蹤」無法交屋，將在6月4日進行法拍。房市趨勢專家李同榮示警，今年1到4月成屋交易量劇減，根據官方統計資料，4月成屋交易量年減26%，1到4月也減24%；另外，4月五大銀行新承做房貸金額為627.3億元，較3月相比，大減192.79億元，月減高達23.22%，房貸利率則衝至逾16年新高，，尤其在329、520檔期頻頻失靈，李同榮指出，下半年建商將面臨「資金斷鏈」、「被迫開工」、「倒閉風險」3大困境。1、資金斷鏈：目前建築融資餘額年增率從2位數腰斬再腰斬（18.22%縮至5.55%），季增率9年來首次連續兩季呈現負數，的窘境，土地交易萎縮，顯示資金斷鏈到下半年會非常嚴重。2、被迫開工：去年上半年，新青安熱潮推動的購地搶建潮，，否則土地融資會被迫收回，因此，建商無法囤地，今年勢必被迫推案，且無論推案銷售率好壞，下半年都將陸續被迫開工。3、倒閉風險：，將面對營建工程延滯或資金周轉缺口而產生建商倒閉與爛尾樓事件就有可能發生，且容易造成骨牌效應。李同榮建議，政府應該重視市場資金斷鏈的嚴重現象，央行應適度採取3項寬鬆政策，維持市場正常機制；另外，首購族在賣方市場信心脆弱時，應該積極看房，才有機會撿到急售、降價的物件，永遠觀望等待不是上策。1、換屋與第二戶貸款限制鬆綁：，維持市場正常運作，只有換屋市場正常運作，才不致扭曲房市的交易機制，交易量活絡與價格穩定才是健全的市場機制。2、選擇性建築融資放寬：，以免殷實建商求貸無門，或因市場資金周轉困難，造成爛尾樓嚴重問題。3、延長18個月開工期限：18個月限期開工雖可抑制囤地炒地現象，，且在市場轉空情況下，應酌情予以適度放寬為宜。