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新加坡一名男子日前在咖啡店遺留背包，直到3小時後才發現，原本已做好失而復得無望的打算，沒想到回到現場時，包包竟還擺在原地、毫無異狀。他笑說：「大家應該以為有人在占位吧。」這段經歷引起不少網友共鳴，紛紛分享自己曾在新加坡遇過的「失而復得」故事。這名男子7月8日在臉書發文，表示他當天早上在一間咖啡店吃完早餐後離開，回家過3個小時才驚覺包包沒帶走。他沒有透露咖啡店的具體地點，但貼出一張照片，顯示他的灰色背包放在四人桌上，看起來完全沒有被動過。他說，當時試圖查詢咖啡店聯絡方式，但找不到，加上不到72小時後就要從新加坡出發自駕前往日本，他已經準備好重新申辦身份證、信用卡與重要文件。沒想到回到咖啡店時，包包竟還原封不動地放在原位，讓他又驚又喜。他說：「我對新加坡人的信任更加堅定了。」這篇貼文吸引許多網友留言，不少人分享自己也曾經歷過類似情況。一位網友寫道：「我有一次把裝有超過一萬元攝影器材的背包放在忠邦一家小販中心桌子底下，走了才發現沒拿，原本已經死心，回去一看竟然還在。」另一名網友則說，他曾把錢包遺留在公車上，完全沒察覺，隔天剛好搭上同一輛車，發現錢包還在原本的位置，連裡頭的300元現金都沒少。也有網友分享，自己曾把錢包遺留在咖啡店，結果沒找到，回家時卻發現已經有人親自把錢包送到他家。不少人留言直呼：「這就是新加坡。」也有人開玩笑說：「你這桌已經被你占了大半天了。」