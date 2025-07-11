【2025/07/11 台北市衛生局13：27更新：全數病患皆已從急診返家】
北市衛生局今（11）日說明，昨日晚間陸續接獲醫院通報，北投國中女子壘球隊疑似發生食品中毒事件，而據了解，共有17名學生當天曾食用北市業者供應的下午點心及自煮午、晚餐，9人出現身體不適，包括嘴唇發癢、發麻等過敏症狀，送醫後，目前也已返回宿舍休息、1人留觀。
北市衛生局表示，北投國中女子壘球隊共17名學生於10日當天曾食用北市業者供應的下午點心；另有自煮午、晚餐，其中9人出現身體不適，部分學生有嘴唇發癢、發麻等過敏症狀。
衛生局說，為慎重起見，校方安排17名學生就醫，其中8人送往台北榮民總醫院，9人送往振興醫院，截至11日上午7時，1名學生於醫院留觀，其餘均已返回宿舍休息。
北市衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁提到，學生的晚餐為茄子、滷肉、飯；下午餐為菠蘿麵包或西多士、凍奶茶，午餐則是茄子、滷肉、飯、葱蛋。
林冠蓁表示，因為學生的午、晚餐吃得幾乎一樣，是否為午餐放到晚餐或是分開煮尚不曉得，且症狀推測比較像是茄子導致，但仍需經調查才能確認，主要是茄子中有一種「龍葵鹼」，與馬鈴薯發芽是一樣的。
林冠蓁說，目前問卷調查，午、晚餐為學校愛心媽媽煮，下午點心則是外籍老師外帶，但仍需等待稽查員調查完畢才能進一步了解情況。
北市衛生局說明，案件累計就醫人數達6人（含）以上，衛生局依食品安全衛生管理法第41條立即命業者暫停作業、停止供應餐點，以防止可能問題產品繼續流通而有擴大風險。
北市衛生局表示，今日也已於上午派員前往涉嫌餐食製造場所，針對環境衛生、製程品質、人員衛生、硬體設施及倉儲運輸管理等，依食品良好衛生規範準則進行全面查核，同步依現場情形採集食品、食材、從業人員手部與環境檢體送驗。
衛生局說明，涉及多餐共食，且為進一步釐清可能之病因物質與原因食品，將向疾管署申請流行病學調查支援，以利後續判定。
衛生局提到，後續將依食藥署訂定「食品中毒病因物質及原因食品判明標準」，綜合檢驗結果、個案攝食情形、潛伏期與症狀等進行研判。
若確認為食品中毒，原因食品供應者違反食品安全衛生管理法第15條第1項第4款，依同法第44條處新台幣6萬元至2億元罰鍰；如涉及情節重大、足以危害人體健康之虞，將依食品安全衛生管理法第49條第1項第2款、刑法第191條及第191-1條移送地方檢察署偵辦。
衛生局提醒民眾，若外食後出現嘔吐、腹瀉、腹痛等不適症狀，應立即就醫，由醫師評估診斷情形向衛生局通報。如民眾對食品消費有爭議，欲申請消費爭議申訴調解，可至申訴網址，點選「線上申請」，並瀏覽相關說明後提出申訴或於下載表格填妥後傳真或郵寄至台北市政府消費者服務中心。
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北市衛生局表示，北投國中女子壘球隊共17名學生於10日當天曾食用北市業者供應的下午點心；另有自煮午、晚餐，其中9人出現身體不適，部分學生有嘴唇發癢、發麻等過敏症狀。
衛生局說，為慎重起見，校方安排17名學生就醫，其中8人送往台北榮民總醫院，9人送往振興醫院，截至11日上午7時，1名學生於醫院留觀，其餘均已返回宿舍休息。
北市衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁提到，學生的晚餐為茄子、滷肉、飯；下午餐為菠蘿麵包或西多士、凍奶茶，午餐則是茄子、滷肉、飯、葱蛋。
林冠蓁表示，因為學生的午、晚餐吃得幾乎一樣，是否為午餐放到晚餐或是分開煮尚不曉得，且症狀推測比較像是茄子導致，但仍需經調查才能確認，主要是茄子中有一種「龍葵鹼」，與馬鈴薯發芽是一樣的。
林冠蓁說，目前問卷調查，午、晚餐為學校愛心媽媽煮，下午點心則是外籍老師外帶，但仍需等待稽查員調查完畢才能進一步了解情況。
北市衛生局說明，案件累計就醫人數達6人（含）以上，衛生局依食品安全衛生管理法第41條立即命業者暫停作業、停止供應餐點，以防止可能問題產品繼續流通而有擴大風險。
北市衛生局表示，今日也已於上午派員前往涉嫌餐食製造場所，針對環境衛生、製程品質、人員衛生、硬體設施及倉儲運輸管理等，依食品良好衛生規範準則進行全面查核，同步依現場情形採集食品、食材、從業人員手部與環境檢體送驗。
衛生局說明，涉及多餐共食，且為進一步釐清可能之病因物質與原因食品，將向疾管署申請流行病學調查支援，以利後續判定。
衛生局提到，後續將依食藥署訂定「食品中毒病因物質及原因食品判明標準」，綜合檢驗結果、個案攝食情形、潛伏期與症狀等進行研判。
若確認為食品中毒，原因食品供應者違反食品安全衛生管理法第15條第1項第4款，依同法第44條處新台幣6萬元至2億元罰鍰；如涉及情節重大、足以危害人體健康之虞，將依食品安全衛生管理法第49條第1項第2款、刑法第191條及第191-1條移送地方檢察署偵辦。
衛生局提醒民眾，若外食後出現嘔吐、腹瀉、腹痛等不適症狀，應立即就醫，由醫師評估診斷情形向衛生局通報。如民眾對食品消費有爭議，欲申請消費爭議申訴調解，可至申訴網址，點選「線上申請」，並瀏覽相關說明後提出申訴或於下載表格填妥後傳真或郵寄至台北市政府消費者服務中心。