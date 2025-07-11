台灣空間攝影品牌 Jomo Image 琢磨影像 宣布全新改版官網正式上線，打造更貼近設計師與業主需求的專業攝影平台，並同步公開最新得獎消息──其作品《Sunlit Infinity》勇奪 2025 年 Arch Design Award 國際設計大獎銀獎，再度為台灣空間攝影寫下榮耀新頁。
此次改版官網，全面優化了視覺與操作體驗，也整合「作品集」、「服務項目」、「獲獎紀錄」、「攝影理念」與「預約洽詢」等核心資訊，讓每一位設計師、業主或品牌行銷人員，都能輕鬆找到適合自己的攝影解決方案。
以光影雕琢質感：官網全新呈現攝影美學
新版首頁主打「以光影勾勒結構，以視界雕琢質感」，以細膩的攝影語言詮釋每一個空間的故事。無論是住宅空間、商業空間、建築外觀，或民宿旅宿，Jomo Image 都能以專業構圖與光影掌握，呈現設計背後的價值與情感。
首頁同時呈現歷年來榮獲的國際獎項，包括：
最新作品《Sunlit Infinity》榮獲 Arch Design Award 銀獎
作為新官網上線的重要時刻，Jomo Image 也同步公開最新得獎作品《Sunlit Infinity》。該作由創辦人胡景南為室內設計團隊 Home Shine 拍攝，以純白、透光為主軸的住宅空間，在自然光與結構節奏間精準拿捏，成功奪下 Arch Design Award 室內設計類銀獎殊榮，為台灣空間攝影與設計團隊爭光。
胡景南表示，「我們希望透過攝影語言，讓設計師的創意被看見，讓空間的節奏與情感被感受。」
高質感攝影服務，全面線上預約更方便
新版官網中，使用者可依照空間類型選擇對應服務，包含：
胡景南表示，不論身在台北、台中，或全台其他地區，只要透過官網預約表單，即可輕鬆安排空間攝影服務。Jomo Image 團隊將依空間型態與拍攝需求進行初步討論，為每個設計作品量身打造最具故事性的視覺敘事。
Jomo Image 官網正式上線，探索更多獲獎作品與空間攝影服務，請造訪：https://jomotw.com
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以光影雕琢質感：官網全新呈現攝影美學
新版首頁主打「以光影勾勒結構，以視界雕琢質感」，以細膩的攝影語言詮釋每一個空間的故事。無論是住宅空間、商業空間、建築外觀，或民宿旅宿，Jomo Image 都能以專業構圖與光影掌握，呈現設計背後的價值與情感。
首頁同時呈現歷年來榮獲的國際獎項，包括：
- 2025 Arch Design Award 銀獎
- 2024 London Design Awards 金獎
- 2024 MUSE Design Awards 金獎
- 2023 French Design Awards 銀獎
最新作品《Sunlit Infinity》榮獲 Arch Design Award 銀獎
作為新官網上線的重要時刻，Jomo Image 也同步公開最新得獎作品《Sunlit Infinity》。該作由創辦人胡景南為室內設計團隊 Home Shine 拍攝，以純白、透光為主軸的住宅空間，在自然光與結構節奏間精準拿捏，成功奪下 Arch Design Award 室內設計類銀獎殊榮，為台灣空間攝影與設計團隊爭光。
胡景南表示，「我們希望透過攝影語言，讓設計師的創意被看見，讓空間的節奏與情感被感受。」
高質感攝影服務，全面線上預約更方便
新版官網中，使用者可依照空間類型選擇對應服務，包含：
- 室內住宅空間攝影
- 商業空間攝影（辦公室、餐廳、零售）
- 民宿旅宿攝影
- 建築外觀攝影
胡景南表示，不論身在台北、台中，或全台其他地區，只要透過官網預約表單，即可輕鬆安排空間攝影服務。Jomo Image 團隊將依空間型態與拍攝需求進行初步討論，為每個設計作品量身打造最具故事性的視覺敘事。
Jomo Image 官網正式上線，探索更多獲獎作品與空間攝影服務，請造訪：https://jomotw.com