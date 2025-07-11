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北市衛生局今（11）日說明，昨日晚間陸續接獲醫院通報，北投國中女子壘球隊疑似發生食品中毒事件，而據了解學生出現發癢、發麻等過敏症狀。疾管署說明，會協助檢驗糞便，但因症狀並無腹瀉或腹痛等，不像傳統細菌、病毒引起的食物中毒徵兆，不會支援啟動流病調查。台北市衛生局陸續接獲醫院通報，北投國中女子壘球隊發生疑似食品中毒，經調查當天曾食用業者供應的下午點心、自煮午、晚餐，有9人出現發麻等症狀。北市衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁推測，症狀看起來較像茄子導致，因為茄子未熟可能會出現龍葵鹼，但仍需經調查才能確認。同時也已向疾管署申請支援調查。疾管署副署長羅一鈞說明，北市通報「腹瀉群聚」，因此會針對送來的8個糞便檢體進行檢驗。但根據個案症狀來看，出現發癢為最多，還有手腳麻、胸悶、咳嗽等。羅一鈞說，初步來看並不像細菌或病毒引起的食品中毒，較可能是天然毒、化學性中毒，建議「食物」部分著手，才可能是破案關鍵；疾管署也回覆衛生局，在流行病學調查部分，不會啟動支援。台北榮民總醫院職業醫學及臨床毒物部主治醫師兼部主任楊振昌說，一般煮熟後沒有什麼問題，而若是未成熟的茄子，確實可能會有龍葵鹼。不過楊振昌表示，個人並未遇過這樣的中毒案例，但機率也極低；同時不能排除其他食物保存不佳或是食物受到汙染等。食藥署食品組組長劉芳銘晚間回應，目前已和北市衛生局通力合作，主動展開調查，全面掌握食材項次、供膳狀況與症狀表現。原先共17位學生就醫，現已全數返家休息、無重症，整體情況穩定，目前並未發現其他新增或擴大中毒個案。食藥署與衛生局持續調查釐清，包括完成現場稽查，並未有剩餘食物；就醫當時未留存尿液、嘔吐物等人體檢體；而根據目前臨床調查判斷分析，無傳播或擴大暴露情事。食藥署提醒，近期夏季高溫潮濕，食品保存不易，呼籲民眾與業者務必注意，若於進食後出現身體不適，應儘速就醫，並主動說明飲食史及症狀，以利診斷與流行病學調查。另外，食品業者應嚴格落實食品良好衛生規範（GHP)準則與溫度控制，強化食材清洗、烹調與儲存流程，防範食品中毒發生。食藥署說明，將持續與北市政府衛生局、疾管署及毒物學專家密切合作，完整釐清毒因，後續如有重要檢驗結果，將適時對外說明。