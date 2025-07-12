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▲信義房屋內湖店健康小站提供社區住戶休憩時可以量量血壓、了解自己睡眠和壓力狀態。（圖／信義房屋提供）

在日常家庭與工作之外，還有沒有一個地方，可以讓人自在坐坐、喘口氣？信義房屋內湖店今年起積極翻轉傳統房仲門市印象，從房屋買賣的仲介角色，進一步打造社區生活的「第三空間」，推出茶水休憩、水電叫修、雨傘共享、工具借用等服務，為社區住戶帶來便利，創造幸福感。信義房屋內湖店空間以「想享時光」為主軸，結合生活場景與在地需求，推出多項便民服務與講座活動，打破傳統房仲與社區住戶之間的距離感；包括提供手機充電、簡易影印、茶水休憩、雨傘共享、水電叫修、健康小站、電鑽工具借用等，其中以雨傘借用使用率最高，將近三成，其次則是手機充電近二成，反映出住戶出外對於手機電量的需求，簡易影印、健康小站則有各一成五的使用率，解決住戶出外臨時不便，以及休憩時可以量量血壓、了解自己睡眠和壓力狀態。住在內湖的劉小姐說，因有購屋問題想請教而走進內湖店諮詢，一進門才發現跟傳統的房仲門市很不一樣，她曾租借工具、使用健康小站檢測、參與漏水、裝修等講座，「看到信義房屋不僅是一次的買賣房屋服務，而是用心的帶給住戶受益的資訊」。除此之外，內湖店也開放「想享時光」空間借用，供社區管委會、鄰里團體舉辦小型會議或交流活動。根據統計，目前空間借用使用占比約7%，口碑效應逐漸發酵，而定期舉辦的健康講座、居家修繕DIY課程、親子活動，已成為社區街坊間口耳相傳的活動。信義房屋表示，透過這些互動活動，門市成為知識與情感交流的平台，也自然的拉近了品牌與社區的距離，不僅是單向提供服務，更攜手信義居家與住戶共同打造服務場景。並結合信義居家認證合作廠商，提供設計裝潢、搬家清運、清潔除蟲、家居設備、局部修繕、生活金融等多元服務，讓居住生活生態系持續進化。「讓門市真正成為社區生活的一部分，不再只是洽談交易的地方」信義房屋表示，未來將持續以住戶需求為核心，滾動式優化服務，並規劃更多跨年齡層的活動與知識分享，共享美好的居住生活時光。