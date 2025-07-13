颱風丹娜絲過境，為中南部帶來嚴重災情，更有許多地區電力尚未復原，還在停電中，台電人員仍在積極搶修當中。有民眾週六（7月12日）在路上細看發現，高空電線上的「黑影」，竟是台電人員站在高空上「走鋼索」搶修的畫面，驚呼「我人生第一次看到，真是辛苦了」，驚險場面引發網友們討論。
民眾在Threads上傳影片表示，「人生第一次看到，真的不簡單的工作！這是高壓電纜線修繕嗎？多少人看過呀？」只見影片中的台電人員宛如走鋼索般，推著一輛維修工具車，依靠專業及安全裝備，走在數層樓高的電線上，拍攝民眾透露，一開始以為是颱風吹過的殘骸，沒想到是人！
貼文一出，吸引許多網友留言感謝台電人員，「這路段好像是田尾，我今天也有看到，我也以為是髒東西卡在上面，開近才發現是台電人員，真的是辛苦了」、「真的是勇者！最厲害的走鋼索的人」、「光是看而已懼高症就要發作了」。
還有內行人表示，台電人員推的裝備叫「宙乘車」，「這台叫做宙乘車，高度50米以上，順向用滑的，爬坡就是用人力了，施工的時候會直接在電塔上吃飯，因為懶得下來」。
宙乘車是什麼？宙乘車的功用是什麼？
宙乘車可以掛電纜上滑動，不過爬坡需要靠人力，邊工作邊拉，好像人力自行車，工作人員會有安全帶扣在導線上，以及安全母索雙重保護，高空作業乘坐沒有問題，而且執勤時該線路停電狀態，不會有電擊安全問題之虞，一般在平地高空作業，比較好拉線，若在山谷高低差非常多，就非常吃力。
《台電月刊》也曾表示，鐵塔間的導線會因為風速過高而碰撞，產生斷線的危機，因此必須在導線間安裝間隔器，間隔器可以隔開導線，大約每60到70米會安裝一個；而宙乘車是由輪子及乘坐箱體組成，將輪子架在導線上，由高空專業人員以雙手拉著導線前行，以利安裝或拆除、修復間隔器，這在輸電線路是一項很重要的作業。
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貼文一出，吸引許多網友留言感謝台電人員，「這路段好像是田尾，我今天也有看到，我也以為是髒東西卡在上面，開近才發現是台電人員，真的是辛苦了」、「真的是勇者！最厲害的走鋼索的人」、「光是看而已懼高症就要發作了」。
還有內行人表示，台電人員推的裝備叫「宙乘車」，「這台叫做宙乘車，高度50米以上，順向用滑的，爬坡就是用人力了，施工的時候會直接在電塔上吃飯，因為懶得下來」。
宙乘車是什麼？宙乘車的功用是什麼？
宙乘車可以掛電纜上滑動，不過爬坡需要靠人力，邊工作邊拉，好像人力自行車，工作人員會有安全帶扣在導線上，以及安全母索雙重保護，高空作業乘坐沒有問題，而且執勤時該線路停電狀態，不會有電擊安全問題之虞，一般在平地高空作業，比較好拉線，若在山谷高低差非常多，就非常吃力。
《台電月刊》也曾表示，鐵塔間的導線會因為風速過高而碰撞，產生斷線的危機，因此必須在導線間安裝間隔器，間隔器可以隔開導線，大約每60到70米會安裝一個；而宙乘車是由輪子及乘坐箱體組成，將輪子架在導線上，由高空專業人員以雙手拉著導線前行，以利安裝或拆除、修復間隔器，這在輸電線路是一項很重要的作業。