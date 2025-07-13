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非自然死亡的情形，就必須在不動產說明書中進行記載

法院認為，凶宅應該考量事件發生經過及時間長短等因素，不採用內政部函釋見解，最終判定2樓也是凶宅

▲對於凶宅的定義，內政部和法院實務上定義有些不同。（示意圖／翻攝自photoAC）

法院還是會考量事故發生經過，跟事故發生距今時間來進行認定

買方在發現凶宅瑕疵後可立刻通知賣方，並在6個月內主張解除買賣契約，或是要求賣方減少售價

如果賣方是故意隱瞞凶宅訊息，買方也可以不解除契約或減價，而是直接向賣方請求損害賠償