不少人租房、買房很害怕遇到凶宅，現在有些凶宅的價格也不比一般房價便宜，你知道凶宅的定義是什麼嗎？買到凶宅要怎麼辦呢？如果凶宅經過轉手，還算凶宅嗎？凶宅又要怎麼查呢？《NOWNEWS》一文帶你了解。
凶宅的定義是什麼？內政部、法院實際判斷不同
其實凶宅在法律上沒有一個明確的定義，雖然內政部曾經在「不動產說明書應記載及不得記載事項」中表示，若建物專有部分在賣方持有期間曾發生凶殺、自殺、一氧化碳中毒或其他非自然死亡的情形，就必須在不動產說明書中進行記載，也是說在家病死等自然死亡情況，不算凶宅。舉例來說，如果有人從9樓A戶跳樓，並陳屍在2樓A戶陽台，那麼9樓A戶和2樓A戶都會被認定為凶宅。
不過在法院實務上的判例，曾有人從頂樓跳樓，陳屍於2樓露台戶，2樓屋主認為死者輕生讓他家變成凶宅，要求死者家屬或繼承者賠償損失，不過依照內政部所指，凶宅應該是頂樓，而露台屬於約定專用部分，不是專有部分，所以2樓不屬於凶宅；但法院認為，凶宅應該考量事件發生經過及時間長短等因素，不採用內政部函釋見解，最終判定2樓也是凶宅，死者家屬或繼承人需要負責賠償責任。
凶宅經過轉手還是凶宅嗎？凶宅可洗白？
內政部「不動產說明書應記載及不得記載事項」雖然表示，轉手過的房子不用標明為凶宅，有讓凶宅洗白的可能，但是如果之後發生法律糾紛，法院還是會考量事故發生經過，跟事故發生距今時間來進行認定，簡單來說，如果是不知情且善意轉手，可以免除損害責任，不過如果是故意隱瞞，後續的買家可以跟轉手者追究相關責任。
凶宅怎麼查？凶宅網有哪一些？
目前政府單位尚未有專門查詢凶宅的系統，不過有民眾自行設置的凶宅查詢網站，像是「台灣凶宅網」是一個網路論壇，民眾可以分享凶宅資訊，如果只是單純查詢，不需要註冊帳號，只要輸入行政區、關鍵字就可以查詢，不過要分享資訊就需要註冊帳號。還有另一個「J2H凶宅網」，可以透過縣市、行政區查凶宅發生原因、可信度等，但只會揭露到道路名，不會有門牌號碼，另外，臉書上也有專門出售凶宅的社團。
買到凶宅怎麼辦？
如果真的不小心買到凶宅該怎麼辦呢？法院實務上認為凶宅是有瑕疵的房子，買方可以依《民法》第359條與第365條規定，買方在發現凶宅瑕疵後可立刻通知賣方，並在6個月內主張解除買賣契約，或是要求賣方減少售價；如果賣方是故意隱瞞凶宅訊息，買方也可以不解除契約或減價，而是直接向賣方請求損害賠償，要注意這項權利要在15年內主張。
房客在租屋處輕生 房東可求償嗎？
當房客在租屋處想不開，讓租屋處變成凶宅時，根據《民法》第184條第1項規定，房客的繼承人可能需要賠償房東的損失，假設房客在房東的房子中輕生，導致房子成為凶宅，後續該房難以出租或出售，房東就可以向房客的繼承人求償。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
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其實凶宅在法律上沒有一個明確的定義，雖然內政部曾經在「不動產說明書應記載及不得記載事項」中表示，若建物專有部分在賣方持有期間曾發生凶殺、自殺、一氧化碳中毒或其他非自然死亡的情形，就必須在不動產說明書中進行記載，也是說在家病死等自然死亡情況，不算凶宅。舉例來說，如果有人從9樓A戶跳樓，並陳屍在2樓A戶陽台，那麼9樓A戶和2樓A戶都會被認定為凶宅。
不過在法院實務上的判例，曾有人從頂樓跳樓，陳屍於2樓露台戶，2樓屋主認為死者輕生讓他家變成凶宅，要求死者家屬或繼承者賠償損失，不過依照內政部所指，凶宅應該是頂樓，而露台屬於約定專用部分，不是專有部分，所以2樓不屬於凶宅；但法院認為，凶宅應該考量事件發生經過及時間長短等因素，不採用內政部函釋見解，最終判定2樓也是凶宅，死者家屬或繼承人需要負責賠償責任。
凶宅經過轉手還是凶宅嗎？凶宅可洗白？
內政部「不動產說明書應記載及不得記載事項」雖然表示，轉手過的房子不用標明為凶宅，有讓凶宅洗白的可能，但是如果之後發生法律糾紛，法院還是會考量事故發生經過，跟事故發生距今時間來進行認定，簡單來說，如果是不知情且善意轉手，可以免除損害責任，不過如果是故意隱瞞，後續的買家可以跟轉手者追究相關責任。
凶宅怎麼查？凶宅網有哪一些？
目前政府單位尚未有專門查詢凶宅的系統，不過有民眾自行設置的凶宅查詢網站，像是「台灣凶宅網」是一個網路論壇，民眾可以分享凶宅資訊，如果只是單純查詢，不需要註冊帳號，只要輸入行政區、關鍵字就可以查詢，不過要分享資訊就需要註冊帳號。還有另一個「J2H凶宅網」，可以透過縣市、行政區查凶宅發生原因、可信度等，但只會揭露到道路名，不會有門牌號碼，另外，臉書上也有專門出售凶宅的社團。
買到凶宅怎麼辦？
如果真的不小心買到凶宅該怎麼辦呢？法院實務上認為凶宅是有瑕疵的房子，買方可以依《民法》第359條與第365條規定，買方在發現凶宅瑕疵後可立刻通知賣方，並在6個月內主張解除買賣契約，或是要求賣方減少售價；如果賣方是故意隱瞞凶宅訊息，買方也可以不解除契約或減價，而是直接向賣方請求損害賠償，要注意這項權利要在15年內主張。
房客在租屋處輕生 房東可求償嗎？
當房客在租屋處想不開，讓租屋處變成凶宅時，根據《民法》第184條第1項規定，房客的繼承人可能需要賠償房東的損失，假設房客在房東的房子中輕生，導致房子成為凶宅，後續該房難以出租或出售，房東就可以向房客的繼承人求償。
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