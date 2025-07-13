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▲Athena有台灣混血，受訪秀流利台語。（圖／記者朱永強攝）

FIFTY FIFTY喜歡可愛事物 瘋買20盒Labubu

▲Keena熱愛買Labubu，但開了20盒都沒拆到喜歡的。（圖／記者朱永強攝）

FIFTY FIFTY介紹 一代成員爆紅「過河拆橋」鬧上國際

▲▼Chanelle Moon（上圖，下起）、Yewon、Hana二度來台，喊話「我愛你」告白台粉。（圖／記者朱永強攝）

韓女團FIFTY FIFTY受「2025 S2O Taiwan潑水音樂節」邀約來台，成員Chanelle Moon、Yewon、Athena（楊子嫻）、Hana、Keena今（13）日上台前接受台灣媒體訪問，Keena聊到最近買了20盒Labubu盲盒，也知道李泳知買到盜版，但她驚慌澄清：「我是買到正版的！」可惜至今都沒抽到喜歡的紅色跟隱藏版，決定繼續買下去。FIFTY FIFTY曾來台錄製除夕節目，今天是二度來台，Hana學了「好吃」的中文，Chanelle Moon說出：「我很開心！」Yewon回應：「評分！」有台灣血統的Athena來點不一樣的，秀流利台語：「拍謝！」、「甲霸沒（吃飽沒）」，她們也很開心能參加潑水節，完全不擔心臉上妝花，「剛才彩排發現台灣很熱，應該被潑到水會比較涼快」。她們的新專輯《Day & Night》新歌〈Pookie〉有可愛意思，聊到最近著迷的可愛事物，Hana很愛小娃娃，出門也會帶可愛鑰匙圈，「我的包包有掛3個，其中一個是Chanelle Moon送的。」Yewon有蒐集貼紙的習慣，Chanelle Moon很愛史迪奇娃娃，「Hana的媽媽有送我人形等比例的，直接占掉我一半的床。」Athena喜愛的可愛小物比較不同，沉迷組裝F1賽車的樂高，也透露拆封包裝不會分類、習慣撒一桌再開始玩。Keena則跟上流行，愛上買Labubu盲盒，最近買了20盒，隱藏版跟最愛的紅色款都沒抽到，重複的已送別人；因為，Keena表示知道這件事，但她澄清都是買正版，「雖然有一些臉被擠到很怪、有瑕疵，一看就知道是不好的，但我都是買正版的！」Keena也透露開盲盒的儀式感，就是邊拆邊說「拜託拜託拜託」。此外，之前因為跟公司鬧合約糾紛導致身心狀態不佳的keena，今天表示目前健康OK，「能跟成員一起來台並站上舞台，真的非常幸福。」還搞笑說有Labubu「也很幸福」。這趟來台，她有考慮要不要去買Labubu，「其實我有跟Yewon提過這件事，但是我不喜歡去飯店外面，還在猶豫，但是為了紅色....」所以keena可能會趁空檔去逛逛，她還學了中文說：「很宅～」自豪是個宅女；最後全員也一起喊話：「我愛你～」跟台粉告白。FIFTY FIFTY是韓國經紀公司ATTRAKT於2021年成立後，2022年首個推出的4人女子團體，成員包含Keena、Saena、Sio、Aran，她們一出道就創下奇蹟，單曲〈Cupid〉立即打進美國告示牌排行榜，成為K-pop史上快速進入該榜單的韓國女團，與BTS、BLACKPINK並列或超越的成就。只是沒想到，出道就爆紅的FIFTY FIFTY，還有一件廣為國際看傻眼的「FIFTY FIFTY事件」，在2023年，她們跟公司爆發合約爭議，聯手音樂製作公司The Givers的代表安聖日，以200億韓元（約台幣4.6億元）的金額，出售經紀權給韓國華納音樂，華納音樂更傳出干預團體運作，不過以遭華納否認。隨後，FIFTY FIFTY的4名成員以公司未能履行合約義務並忽視成員健康問題為由，提出與ATTRAKT解約訴訟，並強調：「我們沒有受到外部勢力的影響或勸誘！」但這場官司以及雙方隔空互撕鬧得實在太難看，原定由FIFTY FIFTY演唱的電影《Barbie芭比》主題曲〈Barbie Dreams〉相關活動被取消，包括在美國的宣傳行程以及劇組訪問韓國的計畫也都一併泡湯。到了2023年8月29日，首爾法院駁回FIFTY FIFTY對ATTRAKT提出的合約中止請求，認定專屬合約依然有效。法院也強調，如果FIFTY FIFTY認為ATTRAKT違反了專屬合約，應該給予14天的改善期，但成員卻沒有提出任何相關要求，就直接單方面通知解約，這也成為判決的關鍵因素之一。之後，Keena哭著求饒ATTRAKT並表示願意回歸，她的律師也已提交撤回專屬合約效力上訴的申請書；除了Keena外，其他3名成員卻繼續上訴；2024年9月，FIFTY FIFTY招募多國籍新成員，以5人體制重新出發，第2代成員包含Keena、Chanelle Moon、Yewon、Hana、Athena；前3名成員Saena、Sio、Aran則另簽公司組新團ablume。Keena也因為與ATTRAKT公司對峙期間引響身心靈，5月開始精神狀態瀕臨崩潰，出現嘔吐、幻聽、失眠、厭食等症狀。休息了一陣子後，她今天隨團來台參加「2025 S2O Taiwan潑水音樂節」，這也是她康復後的首個公開活動。