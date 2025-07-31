我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金鍾國家中冰箱曾堆滿放很久的小菜，陽台上也全都是塑膠袋和紙袋，讓《Running Man》成員看到後都相當驚訝。（圖／翻攝런닝맨 - 스브스 공식 채널 YouTube）

付現62億買豪宅 金鍾國語出驚人「可以當新婚房」

金鍾國節省出名 身家被傳超過千億

南韓節省王金鍾國，在6月時以全額付現62億韓元（約台幣1.4億元）不貸款的方式，買下位於江南論峴洞的70坪的高級別墅，事隔1個多月，他在最新一集的《屋塔房的問題兒童們》中，終於首度回應買豪宅一事，否認是有了女朋友才買房，但如果結婚了，確實會把那間房子當作新婚房，震撼言論嚇歪全場來賓。今年6月，有報導指出金鍾國以全額62億韓元現金購入位於江南論峴洞、約70坪的高級別墅作為自住用途，但外界盛傳該屋是金鍾國為了結婚準備的新婚房，他就在最新一集的《屋塔房的問題兒童們》中首度回應此事，面對MC們接連追問：「那房子是不是新婚房？」、「你是不是有對象了？」金鍾國澄清說：「不是因為有女朋友才買的，而是我搬到那間房子後，如果之後真的結婚了，自然就會變成新婚房。」他也補充：「如果有確定結婚日期，我會告訴大家的。」突如其來的發言，讓現場所有人大吃一驚。其實金鍾國是出了名的「隱形富豪」，握有《Running Man》、《我家的熊孩子》等節目主持的他，雖然演藝事業讓他賺的盆滿缽滿，實際上卻節省到不行，不僅垃圾袋堆滿陽台，濕紙巾還會重複利用，內褲跟襪子破洞了也捨不得丟，會縫補穿到不能再穿為止，他曾表示：「以前沒有濕紙巾的時候也活得好好的，幹嘛非得用濕紙巾？」他有一次就公開存錢祕訣，省到連照大腸鏡的麻醉藥費用都省下來，「為了省下鎮靜麻醉的費用，我會在完全清醒的狀態下做大腸內視鏡檢查。」甚至推薦大家以無麻醉的方式做內視鏡檢查，「因為還可以跟醫生對話。」節儉精神讓人聽呆。因此曾有一傳言：金鍾國的財產已經超過1000億（約台幣23億元），金鍾國沒有否認過，還說：「我完全不投資理財，我就是無條件存錢，賺到的錢通通都拿去存起來了。」