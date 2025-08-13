質子治療雖已能大幅減少攝護腺癌治療對周邊器官的傷害，但若能再加上「墊片」，保護效果可再提升。北醫質子中心率先引進水凝膠墊片技術，放射線與直腸之間多了一層緩衝，大幅降低副作用，目前已成功應用於10名患者身上。
北醫附醫癌症中心主任葉劭德說，攝護腺癌在台灣男性癌症中排名前5，每年新增逾6千名患者，其早期症狀不明顯，常被延遲診斷，若擴散，恐影響泌尿功能、男性性功能，甚至轉移至骨頭與肺部，如可早期發現，在腫瘤仍限於攝護腺內時便展開治療，5年存活率可高達95%以上。
放射腫瘤科主任李欣倫則說，手術與放療為局部攝護腺癌的主力療法，而質子治療因其能量沉積可控性，是放療中更精準的選項，可縮短療程至5~6週，同時保留膀胱、直腸與性功能，不過攝護腺緊鄰直腸，即使是質子治療，仍難以完全避免照射直腸所帶來的腸道副作用。
泌尿科主任劉明哲指出，為改善質子治療用於攝護腺癌的效果，醫界研發出聚乙二醇材質的水凝膠墊片，透過超音波導引，由泌尿科醫師注射於攝護腺與直腸之間，可使2者拉出安全距離，且墊片除可穩定維持形狀至治療完成，並可在6個月內被自然吸收，不會殘留體內，對人體無害。
放射腫瘤科主治醫師吳秉修說明，根據美國大型臨床研究，水凝膠墊片可使直腸接受的輻射劑量降低約73%，直腸炎、排便急迫感等副作用也明顯減少，患者治療耐受度顯著提升；目前北醫質子中心已完成10例結合墊片和質子治療的個案，後續將擴大應用範圍並持續精進技術。
葉劭德指出，成功的放療不僅可消滅腫瘤，也能使患者在療程後保有良好生活品質，而透過水凝膠墊片的加成效果，將使攝護腺癌質子治療邁向更品質的未來。
資料來源：北醫附醫癌症中心
我是廣告 請繼續往下閱讀
放射腫瘤科主任李欣倫則說，手術與放療為局部攝護腺癌的主力療法，而質子治療因其能量沉積可控性，是放療中更精準的選項，可縮短療程至5~6週，同時保留膀胱、直腸與性功能，不過攝護腺緊鄰直腸，即使是質子治療，仍難以完全避免照射直腸所帶來的腸道副作用。
放射腫瘤科主治醫師吳秉修說明，根據美國大型臨床研究，水凝膠墊片可使直腸接受的輻射劑量降低約73%，直腸炎、排便急迫感等副作用也明顯減少，患者治療耐受度顯著提升；目前北醫質子中心已完成10例結合墊片和質子治療的個案，後續將擴大應用範圍並持續精進技術。
葉劭德指出，成功的放療不僅可消滅腫瘤，也能使患者在療程後保有良好生活品質，而透過水凝膠墊片的加成效果，將使攝護腺癌質子治療邁向更品質的未來。
資料來源：北醫附醫癌症中心