《TVBS民調中心》公布最新民調顯示，民眾對於賴清德的施政表現，滿意的有28%，不滿意為55%，且年輕族群對賴的不滿意度也相當高。對此，國民黨青年部前主任陳冠安指出，太陽花世代、民進黨支持者、南部民眾這些過往被視為泛綠鐵票倉，在賴清德一連串倒行逆施的表現下，已經出現生鏽鬆動的情況，「賴清德現在竟然連同溫層都失守。」陳冠安11日在臉書發文表示，TVBS最新民調顯示，賴清德的施政滿意度跌至28%，創任期新低，不滿意度則高達55%。對比三個月前，滿意度看似只下降4%，但從交叉分析來看，賴清德少掉的票，卻是過往最鐵的票。以年齡層來說，太陽花世代的30至39歲滿意度，是下滑最多的族群，從36%大跌至20%。以政黨支持來說，民進黨支持者滿意度則從82%減少至72%，銳減一成。當藍白滿意度僅個位數，中間選民亦只有17%時，賴清德現在竟然連同溫層都失守。陳冠安指出，尤其在救災議題上，竟只有64%的民進黨支持者滿意賴政府的表現，比賴的總體滿意度還低。包括雲嘉南、高屏澎這些泛綠基本盤較大的選區，都呈現不滿意度大於滿意度的情形。從整體趨勢來看，太陽花世代、民進黨支持者、南部民眾這些過往被視為泛綠鐵票倉，在賴清德一連串倒行逆施的表現下，已經出現生鏽鬆動的情況。陳冠安說，賴清德不像蔡英文有蘇貞昌，可以上演民調大翻盤。卓榮泰的滿意度甚至比賴清德還要差，連許多綠營人士都看不下去，將矛頭對準行政院。關稅談判失利所引發的民生經濟問題、823大罷免的逆風局面，以及黨內挑戰者的虎視眈眈。「賴現在權威之孱弱，連一罐粉底液都能引起綠營內戰，無法阻止。不過沒關係，賴清德，至少還有王義川、八炯、曹興誠。」