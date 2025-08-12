我是廣告 請繼續往下閱讀

《TVBS民調中心》公布最新民調，民眾對於賴清德的施政表現，滿意的有28%，不滿意為55%。對此，台北市前副市長李永萍指出，在這份民調中，對賴清德的滿意度最低的族群為30-39歲民眾，這些人經歷過太陽花學運，政治意識在前總統蔡英文時代成長起來，因此這點值得注意。TVBS最新民調顯示，有28%民眾滿意總統賴清德的施政表現，包括11%非常滿意，17%還算滿意，不滿意的比例為55%，包括20%不太滿意，35%很不滿意， 18%沒有意見；交叉分析顯示，與就職周年時相較，各個年齡層民眾對賴總統的滿意度皆有降低，60歲以上民眾的滿意度為所有年齡層最高，為36%，但仍低於不滿意度的45%；30-39歲、40-49歲及50 59歲民眾不滿意的比例較高，在61%至62%之間，其中30-39歲民眾滿意的比例（20%），是 各年齡層最低，同時較就職周年時下滑16個百分點，不滿意也增加7個百分點至61%。對此，李永萍在節目《新聞大白話》表示，這份民調中值得注意的是，被視為「天然獨、太陽花世代」的年輕族群，對於賴清德的滿意度低於不滿意，30至39歲民眾經歷過太陽花學運，他們的政治意識在蔡英文8年的執政中成長起來，對於民進黨的支持、政治忠誠相對比較高，不過這些人已經慢慢成長、建立家庭，與學生時代相比，生活壓力更加清晰，但他們不是沒有真心支持民進黨，只是面對一個黑箱、無能和專斷的政府，他們的忍受度當然會很低。該調查是《TVBS民調中心》採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於114年8月1日至8日晚間18：30至22：00，共接觸1300位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為256位，拒訪率為19.7％，最後成功訪問有效樣本1044位（市話522、手機522），在95％的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後5碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為《TVBS》。原始問卷及詳細交叉表請上網：www.tvbs.com.tw /pollcenter。