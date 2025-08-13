我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大谷翔平揮棒宛如武士刀、美如一幅畫，將棒球打擊技巧推向史詩級，但問題在於被三振數持續上升。（圖／路透／達志影像）

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平以超強般的打擊實力著稱，鮮少遭到批評。不過，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）近日在一檔日本獨家節目中，罕見地對大谷翔平的打擊習慣提出建議。儘管大谷8月打擊率高達4成47，但羅伯茲仍點出他「太愛揮大棒」的壞習慣，並擔憂其飆升的三振數。在《ABEMA》獨家節目《早安羅伯茲》中，羅伯茲直言不諱地指出大谷翔平的打擊問題。儘管大谷在8月打擊率高達4成47，羅伯茲仍有所批評，他表示：「我不喜歡三振，而且也會在意這件事。」羅伯茲認為，大谷翔平的揮棒有點過猛，導致本季三振次數飆升至145次，被三振率達26.8%，創下4年來的新高。羅伯茲認為，大谷翔平在打擊時，應該要更有意識地以二壘安打為目標。他指出，7月大谷翔平只有一支二壘安打，但8月已經敲出3支，這是一個好的跡象。羅伯茲認為，只要想著去打二壘安打，全壘打也會隨之出現，打擊狀態也會隨之上升。不過，羅伯茲的批評也不僅只針對大谷翔平，他認為道奇全隊打者的三振次數都有點太多。本季大谷翔平的wRC+（加權得分創造值）為173，儘管已經相當優秀，但也是3年來的新低（2023年為180、去年為179）。wRC+（Weighted Runs Created Plus，加權得分創造值）是一項衡量打者整體進攻價值的進階數據，由 Fangraphs 所制定。它是在 wRC（加權得分創造值）的基礎上，依據球員所處的球場環境與聯盟平均水準進行調整，讓不同時代、不同球場的打者數據可以公平比較。wRC+ 的基準值是 100，代表該球員的進攻表現正好等於聯盟平均；每高於或低於 1，則代表比聯盟平均高出或低於 1% 的進攻產出。例如，wRC+ 120 表示球員進攻火力比聯盟平均高出 20%，而 wRC+ 80 則代表低於平均 20%。由於它考慮了上壘率（OBP）、長打率（SLG）、保送、三振，以及不同球場的得分環境，wRC+ 被認為是目前最能準確評估打者整體進攻價值的數據之一。