▲洛杉磯道奇營運總裁弗里德曼證實，大谷翔平有意在未來8年繼續投球，球團也將全力支持，讓「二刀流神話」延續至2033年。（圖／路透／達志影像）

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊的日籍球星大谷翔平至今仍是聯盟中唯一一位全職的投打「二刀流」球員。在他以超人般的實力征服世界棒壇的同時，外界也不免好奇，為何在他之後，卻遲遲沒有新一代的二刀流選手誕生？美媒《The Athletic》近日刊出專題，直指大谷翔平的「強大」，可能正是阻礙二刀流革命的最大關鍵。該專題標題為《大谷原本應該引領二刀流革命——但這股潮流或許正被規則改革扼殺》，並分析了二刀流依舊稀有的多重原因。其中，最大的挑戰來自於選手身心雙重負擔與極高的受傷風險，而更關鍵的一道門檻是，若沒有達到「大谷等級」的實力，二刀流的價值幾乎不存在。曾在2022年至2023年中途與大谷同隊效力天使隊，並在紅人隊時期嘗試過二刀流的堪薩斯市皇家隊投手洛倫岑（Michael Lorenzen），在受訪時便坦言：「大谷在打擊和投球上都像貝比·魯斯（Babe Ruth）一樣，結果那就成了標準。那麼，如果只是比平均好一點的二刀流，到底有多少價值？若有人能證明這樣也能成功，會有更多球員願意挑戰。」年輕球員面臨的另一道門檻是「機會」。洛倫岑在加州州立大學富爾頓分校時期，曾繳出驚人的二刀流成績，但他最終為了更快升上大聯盟，選擇專注於投手角色，放棄了二刀流的嘗試。許多渴望快速升上大聯盟的球員，也因此被迫做出同樣的選擇。此外，2020年大聯盟引入「二刀流球員」（Two-Way Player）規則，也讓許多有志挑戰的選手被迫放棄。要獲得二刀流資格，必須在單季達成「投滿20局」與「20場比賽各打滿3打席」兩項條件，否則在名單上只能登記為投手，占用投手名額，實戰機會自然受到限制。堪薩斯皇家隊22歲新秀卡格利亞諾（Jack Caglianone），雖在佛羅里達大學時期被稱為「大谷二世」，但進入職業後仍選擇專注打擊，就是因為這項規則的影響。美國《運動畫刊》也指出「大谷是MLB唯一的二刀流球員，而且他來自日本，這並非巧合」，並強調「日本職棒（NPB）曾給予大谷充分的『實戰舞台』，這是大聯盟球團在培養小聯盟潛力股時很少提供的機會」。除非有球員能先在海外聯盟證明自己，否則大谷很可能會是大聯盟史上最後一位全職二刀流球員」。大谷的存在，或許真的無可取代。他不僅以超凡的實力改變了棒球，也可能因為他的成就過於耀眼，反而讓二刀流這條路，對後繼者來說變得難以企及。