我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇隊的日籍球星大谷翔平近況持續火熱，他在12日對天使隊的比賽中敲出本季第42號全壘打，達成連續3場開轟。然而，他在揮棒後出現了甩動左手的「怪異舉動」，讓球迷擔憂不已。對此，道奇總教練戴夫·羅伯茲（Dave Roberts）在今（13）日賽前受訪時親自揭露「甩手真相」，他表示已與防護員確認過，這僅是小狀況，並無大礙。台灣時間12日對天使隊的比賽中，大谷翔平敲出本季第42發全壘打後，在揮棒時出現了甩動左手的動作，似乎有些不適。這個細微的舉動，立刻在社群媒體上引起球迷高度關注。對此，總教練羅伯茲透露：「我也注意到那個動作，所以去問了防護員。」羅伯茲表示，根據防護員的說法，大谷在揮棒過程中手有一點感覺，但完全不需要擔心。羅伯茲也輕鬆地說：「再說，他隨後就轟出全壘打了，所以沒什麼大問題。」另外，大谷翔平在8月份已經累積了4次盜壘，盜壘次數明顯增加。羅伯茲認為這背後有幾個原因：「首先，他對自己當下的身體狀況很有信心，也很清楚身體的負荷極限；其次，他想透過積極跑壘來製造得分機會。例如，盜上二壘進入得點圈，就能讓我們的進攻更有變化，也會給對手施加壓力。這些都是有戰術考量的。」至於外界擔心打擊與跑壘會增加投手負擔，羅伯茲強調，大谷對如何拿捏平衡非常清楚，「確實最近他比以前更積極跑壘，但他身為球員，就必須依比賽情勢行動。我之前也跟他聊過三壘的跑壘判斷，如果是為了勝利該做的動作，那就應該去做。他比任何人都清楚自己能做什麼、不能做什麼，也早就做好準備。」