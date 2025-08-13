我是廣告 請繼續往下閱讀

▲WBC世界棒球經典賽冠軍戰，第9局大谷翔平在「夢幻對決」中，用招牌橫掃球三振掉了楚奧特（Mike Trout）。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊的日籍球星大谷翔平與前東家洛杉磯天使隊展開系列戰。在這場充滿話題性的對決中，最受矚目的無疑是大谷與前隊友楚奧特（Mike Trout）的再次對決。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）稱這場對決為「棒球史上最高水準的時刻」，羅伯茲更激動嗨喊，相信大谷會贏下這場對決。此役大谷翔平在12日對戰天使的比賽中，以「第一棒、指定打擊」身分先發出賽。而在台灣時間14日大谷翔平將睽違721天重返天使球場的投手丘，這也是他轉隊後首次在這座球場正面對決天使打線。大谷此役最受矚目的對手之一，是他在天使時期的摯友、擁有大聯盟通算398轟的麥克·楚奧特。兩人上一次交手，是在2023年3月WBC世界棒球經典賽決賽，日本隊對美國隊的最後一幕。道奇總教練羅伯茲對此激動表示：「從全球的角度來看，那個瞬間是棒球史上最高水準的時刻。賽前翔平對日本隊的鼓舞演講，以及最後與楚奧特的對決，真的是傳奇。希望明天翔平也能贏下這場對決，但我相信麥克也絕不會退讓。就算透過電視轉播觀看，那依舊是最棒的畫面。」至於外界是否有機會看到大谷再度上演WBC式的「終結者」戲碼，羅伯茲笑說：「作為終結者的大谷翔平確實很精彩，但我也喜歡他投滿5局的樣子。他自己也說過，為了勝利他什麼都願意做。不過眼下我們更需要他投長局數。」目前道奇在國聯西區僅領先教士1場勝差，因此羅伯茲強調，大谷擔任先發對球隊而言至關重要。