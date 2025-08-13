我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）球星大谷翔平與經紀人巴雷洛（Nez Balelo），近日被捲入一起高達2億4,000萬美元（約新台幣355億元）的夏威夷高級住宅開發爭議中。根據美媒《The Athletic》於今（13）日的報導，兩人遭夏威夷當地的不動產開發商提出民事訴訟，指控他們不當干預開發案並導致原告被排除出該專案。訴狀指出，該項目位於夏威夷大島，為一處頂級住宅社區開發計畫，總共規劃14棟獨棟豪宅，平均售價高達1,730萬美元（約新台幣5億元）。據稱，大谷翔平將是第一位入住者，並擔任該項目的形象代言人。原告主張，大谷與巴雷洛藉由名人影響力，對專案合作夥伴施壓，要求將原告從開發團隊中除名。根據《The Athletic》報導，訴訟文件內容更指出，巴雷洛曾向項目另一方的房地產合作夥伴發出最後通牒，若不解除原告的合作關係，將可能以大谷的肖像權為由提起報復性訴訟。原告因此損失了預期中的數百萬美元利潤，包括建設管理費與仲介佣金等。根據原告律師說法，目前相關溝通均由巴雷洛主導，大谷是否知情尚待調查。不過，律師強調，既然經紀人是代表大谷行事，最終大谷也應承擔相應責任。對此，被告方相關人士則反駁稱：「為了掩蓋自身的不當行為而攻擊無關人士，是令人遺憾的行為。」目前案件已在夏威夷法院正式立案，後續發展尚待進一步調查與審理。大谷翔平方面目前尚未公開回應。