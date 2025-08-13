我是廣告 請繼續往下閱讀

▲雖然庫明加沒有正式向勇士提出交易申請，但他希望能獲得「全新開始」已是公開的秘密。（圖／美聯社／達志影像）

▲國王曾提出以蒙克（Malik Monk）與受保護首輪籤交換庫明加。（圖／美聯社／達志影像）

根據灣區媒體《舊金山標準報》記者Danny Emerman報導，NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士與陣中球星庫明加（Jonathan Kuminga）的續約談判已陷入僵局，雙方已超過數周沒有聯絡，且短期內似乎沒有突破跡象。外界推測，庫明加可能利用這段冷卻期，透過接受合格報價的方式「威脅」，迫使勇士在談判中讓步。庫明加成為受限制自由球員已達6周，但狀況毫無進展。消息指出，勇士曾提出兩年4500萬美元的合約，但第二年並不保障，且要求他放棄首年無交易條款，實際上形同一年短約。對於庫明加陣營來說，這份合約既缺乏長期保障，也無法保證他想要的核心角色，因此興趣不大。雖然庫明加沒有正式向勇士提出交易申請，但他希望能獲得「全新開始」已是公開的秘密。由於是受限制自由球員，他無法立刻自行選擇下家，這也讓勇士有時間觀望市場狀況。不過，這場僵局也影響到勇士其他補強計畫，包括簽下老將霍福德（Al Horford）與梅爾頓（De’Anthony Melton）的進度。據《The Athletic》報導，國王曾提出以蒙克（Malik Monk）與受保護首輪籤交換庫明加，並準備提供三年6300萬美元合約，但勇士若要成案可能還需搭上希爾德（Buddy Hield）或穆迪（Moses Moody），對2025-26賽季戰力影響過大。太陽曾探詢過先簽後換，但缺乏勇士想要的籌碼。CBA（勞資協議）的先簽後換規則及補償限制，也讓談判難度提升。庫明加手上還有一張「底牌」，價值790萬美元的合格報價。若接受，將在明年夏天成為完全自由球員，但需承擔巨大的短期損失與受傷風險，就像諾艾爾（Nerlens Noel）當年拒絕7000萬美元長約後受傷、身價暴跌的案例。不過，這是庫明加最快脫離受限制身份的方式，也是勇士最不願看到的局面，因為這樣不僅無法在本季交易他，明年夏天更可能人財兩失。雖然此前有媒體稱庫明加接受合格報價的說法，其實是在虛張聲勢，但Emerman強調這並不是隨口說說而已，庫明加確實想要以此來威脅勇士，逼迫對方上談判桌。勇士總經理鄧利維（Mike Dunleavy）仍對留住庫明加持開放態度，並關閉了先簽後換的管道，但如果雙方在10月1日簽約期限前仍無共識，這場對峙將延燒到訓練營，屆時氣氛恐更加緊繃。庫明加究竟是談判籌碼運用高明，還是冒著巨大風險賭上未來，成為灣區今夏最受關注的懸案之一。