▲庫明加傾向直接接受價值790萬美元的合格報價，並在2026年夏天成為完全自由球員。（圖／美聯社／達志影像）

▲勇士在交易方面態度強硬，不願低價送走庫明加，但又不願給出符合他期望的長約。（圖／美聯社／達志影像）

根據ESPN知名記者Anthony Slater報導，金州勇士與受限制自由球員庫明加（Jonathan Kuminga）的續約談判陷入僵局，至今毫無進展。多位記者透露，庫明加方面已向勇士提出3年8200萬美元的合約要求，並希望自己在該支球隊能夠擔任主要角色，然而這份報價遭到球隊拒絕。勇士反而只開出2年4000萬美元、且最後一年帶有球隊選項的合約，條件遠低於庫明加的預期。事情演變至今，庫明加希望得到在球隊當主力的承諾，可能會選取接受合格報價，換取自由身的動作。消息指出，若情況無法改善，這位22歲鋒線新星傾向直接接受價值790萬美元的合格報價，並在2026年夏天成為完全自由球員，屆時可自由選擇加盟任何球隊。知情人士形容，庫明加對這個選項的興趣甚至高於勇士目前的續約提案。今年休賽季，國王、太陽等隊曾對庫明加展現興趣，國王甚至在8月初提出「蒙克（Malik Monk）+乐透保護首輪籤」的先簽後換方案，並提供3年6300萬美元的合約，但礙於勞資協議「基年補償」限制，交易需要勇士再搭上穆迪（Moses Moody）或希爾德（Buddy Hield）才能落實，最終談判中止。據報導，勇士在交易方面態度強硬，不願低價送走庫明加，但又不願給出符合他期望的長約，導致雙方僵持。這種不上不下的策略，也讓勇士補強停滯，例如他們無法動用迷你中產特例簽下老將霍福德（Al Horford），因為一旦使用將觸發「第一土豪線」硬帽，讓其他有薪資空間的球隊有機可乘直接報價庫明加。但勇士目前仍占據主動權，且更有底氣，因為今年自由市場上有薪資空間裸簽庫明加的球隊不多，有也對他興趣不大，剩下的球隊都需要先簽後換，再加上勇士可以匹配一切報價，因此他們籌碼更多。庫明加上季因傷出戰47場，場均15.3分4.6籃板2.2助攻，投籃命中率45.4%，三分命中率30.5%；季後賽則在12場比賽中僅獲8次出場機會，但數據維持15.3分、命中率48.4%、三分40%的高效表現。目前距離10月1日續約截止日只剩不到兩個月，雙方毫無讓步跡象，勇士更直接關閉先簽後換的對話窗口。美媒直言，這場無言較勁若持續，對勇士與庫明加都是兩敗俱傷，勇士補強受阻，球員也可能在隊內關係惡化中度過新賽季。但對庫明加而言，若真要明夏俯衝自由市場換取一紙「建隊基石級」合約，如今的強硬態度，恐怕只是第一步。