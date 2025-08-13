楊柳颱風暴風圈已接觸台灣陸地，中央氣象署陸上颱風警報發布陸上警戒區域擴及苗栗以南，台中市政府昨（12）日下午4時宣布將災變中心升級為一級開設，強化防災應變機制。台中市消防局表示，將市內各大山域、水域劃為公告警戒區，提醒民眾避免進入山區與海邊，屢勸不聽者最高可開罰25萬元。消防局也已請各大隊全面盤點轄內抽水機、發電機、水域救生裝備、照明器材等防汛物資，並完成相關裝備功能測試及個人水域救生裝備檢整作業。而台中市府各局處也全面動員，備妥救災防災人員物資應變。
台中市政府防災戒備升級 災變中心一級開設
台中市水利局也指出，已全面檢測境內5座抽水站，並備妥移動式抽水機239台、沙包2萬包、防汛鼎塊618塊，各項防汛資材均完成整備，隨時可投入救災工作，抽水站人員及搶修搶險廠商也待命應變，透過智慧防汛監測設施即時掌握水情。。轄管滯洪池亦視水位變化進行預防性排空。
颱風天最怕路數吹倒造成災害，台中市建設局說，已確認颱風來襲前確實落實防救災整備工作，包含水溝清淤長度計1萬7062公尺及行道樹防災修剪1萬6013株，也備妥人員並與各區公所密切聯繫，有任何緊急狀況即可第一時間處理。
此外，台中市車行地下道目前計16座，皆已完成機電設備及抽水設備的測試運轉，於汛期前辦理地下道淹水封閉實地演練，並於53處易淹水點以智慧應用監視器及水位感測器，可隨時遠端監控地下道水位。
台中市民政局說，截至昨日下午為止，已修剪所轄公園及綠地樹木1166株，防止樹枝斷裂或倒塌影響公共安全，並配合水利局公告時程發放沙包，台中市民眾已領取648包，協助民眾加強住宅防汛防災準備。
各局處全面警戒 備妥救災防災人員物資
台中市環保局說明，環保局已動員各區隊加強機動清除排水孔蓋上方樹葉等垃圾，避免影響排水功能，並盤點風災出勤應變清理車輛164台(抓斗車、清溝車、掃街車、洗街車)，重型機具95台(鏟裝機、挖土機、推土機、堆高機)及鏈鋸等手工具。
另外，台中也屬於重要農業區，台中市農業局說，因應楊柳颱風來襲，已啟動防災整備，通知農民加強作物防風、防水及排水措施，並儘速採收成熟的水蜜桃、寄接梨、龍眼、紅龍果、葡萄及百香果等水果；督促畜牧場檢視結構及污染防治設備；通知漁民船隻進港避風；動物之家安排獸醫師及人員留守；持續監控批發市場供應與價格，防止囤積哄抬。
台中市觀光旅遊局強調，已通知轄區內觀光遊樂業、旅宿業及合法露營場加強防颱準備與緊急應變機制，勸導已訂房旅客更改入住期程，避免進入山區以防受困或發生危險。並已發函要求各危險水域主管機關加強巡查、宣導、警示及安全維護措施，避免民眾前往河川、野溪、海邊等從事水域活動。此外，轄管的后豐鐵馬道（花梁鋼橋及九號隧道）、東豐自行車道（梅子鐵橋）、新田登山步道、大坑 14 條登山步道，以及大安濱海樂園沙灘區及海域，已於昨日下半天全面預警性封閉，禁止進入，確保安全。
勞工颱風天出勤 中市勞動局提醒權益
至於颱風天勞工出勤問題，台中市勞工局提醒，依「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」規定，颱風期間若工作地、居住地或通勤必經地宣布停班，或因交通受阻致未出勤，雇主不應扣薪、視為曠工或要求補班，也不得取消全勤獎金或解僱。
根據氣象署最新風雨預測，台中市區今（13）日白天平均風力4到5級，陣風6到7級，濱海鄉鎮平均風力5到6級，陣風高達8到9級，並且會持續到晚間。明（14）日凌晨到清晨時段，市區風力維持4到5級，陣風6到7級，而濱海鄉鎮風力則降至平均風力3到4級，陣風5到6級。至於總雨量預估方面，台中市區在這次楊柳颱風影響期間總雨量預估約80至150毫米，山區則為100到200毫米。
記者提醒民眾，台中市雖然不是在楊柳颱風主要暴風圈影響範圍內，但隨著暴風圈掃過陸地，仍可能有瞬間強陣風威脅，尤其沿海地區民眾要小心颱風出海後持續的強風影響。而今年七月底到八月初西南氣流也為中部地區帶來明顯雨勢，這次楊柳颱風暴風圈挾帶的螺旋雨帶，造成的間歇性強降雨威脅也不容小覷，提醒台中市民眾不可掉以輕心，必須做好萬全防颱準備。
資料來源：台中市政府、中央氣象署
楊柳颱風相關新聞
颱風動態不斷更新／楊柳路徑再南修！中午登陸台東 傍晚南高出海
8/13停班停課懶人包／楊柳颱風強勢來襲！高雄、台南9縣市防災假
更多「楊柳颱風」相關新聞。