（更新時間23:50，楊柳颱風降級輕颱）中央氣象署表示，楊柳颱風今（13）日下午1時左右登陸「台東太麻里」，下午4時左右就從「台南市七股區」出海，今晚楊柳颱風降級為輕颱，台灣本島縣市也已經全部脫離暴風圈，海上警報預估最快明（14）日清晨解除。
氣象署指出，楊柳颱風維持中度颱風，晚上11時的中心位置在澎湖的西南西方約100公里處，並每小時30轉33公里速度，向西北西進行。楊柳颱風近中心最大風速每秒30尺，相當於11級風，瞬間最大陣風每秒38公尺，相當於13級風；7級風平均暴風半徑180公里，10級風平均暴風半徑60公里。
◾陸上警戒：澎湖、金門應嚴加戒備。
◾海上警戒：臺灣海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。
🟡楊柳颱風風雨影響
楊柳颱風外圍已經開始影響台灣，今天上午至下午，花東、南部山區、恆春半島有「豪雨以上等級降雨」；東半部、嘉義以南平地有「豪雨」；雲林以北山區有「大雨」，北台灣平地雨勢影響較小，注意午後雨勢。
風力方面，今天蘭嶼、綠島已有17級以上強陣風，成功、台東也有11級強陣風，提醒民眾，午後花東風力趨緩，而雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、花蓮有平均風9級以上或陣風11級以上發生，基隆、台北、新北、桃園、新竹、新竹、苗栗、台中、南投、彰化、嘉義、宜蘭、金門、連江有平均風6級以上或陣風8級以上發生。
🟡最新楊柳颱風動態
📌2025/08/13 23:00
楊柳颱風已經變成輕度颱風，目前位在金門南南西方近海，台灣本島已全數脫離暴風圈威脅，但澎湖金門仍列陸警範圍，預估楊柳颱風週四凌晨可能登陸中國大陸，最快清晨有望解除海陸警報。
📌2025/08/13 21:00
楊柳颱風逐步遠離台灣，今天下午花蓮、台東、南部山區有較強雨勢，雨勢在入夜後減緩許多，剩下一些間歇性降雨。氣象署預報員朱美霖表示，後續降雨預報，晚間到明天清晨，東半部、南部雖有雨勢但緩和許多，要留意澎湖海面仍有較強對流發展通過，金門清晨前也仍有風雨出現。
📌2025/08/13 18:00
楊柳颱風已於下午4時從台南出海，過去3小時強度稍減弱，未來強度有持續減弱且暴風圈縮小的趨勢，本島及澎湖將在今天深夜脫離暴風範圍，金門則在明天清晨脫離暴風範圍，預估明天清晨解除海上陸上警報。
📌2025/08/13 14:30
楊柳颱風16:00台南七股出海！氣象署：海陸警最快明晨解除
楊柳颱風移動速度很快，下午4時左右從「台南市七股區」出海，在台灣陸地僅待了3小時，目前已經進入台灣海峽，強度將慢慢減弱為輕颱，海陸警報最快明（14）日清晨有機會解除。
📌2025/08/13 14:30
楊柳颱風登陸後還加速！氣象署：嘉南高屏、澎湖「風雨迎接巔峰」
楊柳預估傍晚5時附近會在台南出海，氣象署科長劉宇其表示，楊柳颱風登陸後速度還是非常快，受到中央山脈破壞程度低，目前準備抵達南台灣，嘉義以南、澎湖將迎接最強的風雨，楊柳預計出海後才會減弱為輕颱，明（14）四清晨有機會解除海陸警報。
📌2025/08/13 13:00
楊柳颱風13:00登陸台東太麻里！5小時貫穿台灣 風雨達顛峰
楊柳颱風今（13）日下午1時00分至1時10分之間，中心確定登陸「台東太麻里鄉」，未來路徑會持續朝西，通過中央山脈之後，在傍晚從台南或高雄地區出海。氣象署科長劉宇其提醒，目前是花連及台東風雨最大的時段，通過中央山脈後，今天下午輪到嘉義以南及澎湖迎接最強風雨，整體雨勢要在晚間8時過後才會逐漸趨緩下來。
📌2025/08/13 11:30
楊柳「颱風眼」超大一顆！氣象署：台東「2地點」登陸機率最高
楊柳颱風中心今天上午11時30分以相當接近陸地，預估下午1時左右登陸台灣，氣象署科長劉宇其指出，登陸地點以台東「太麻里」或「大武」機率最高，楊柳颱風的風雨將由東往西轟炸，較大的「颱風眼」通過時，可能短暫讓該地區無風無雨，但並非颱風遠離，務必特別小心。
📌2025/08/13 09:00
楊柳颱風將登陸！下午「台北風力」恐達停班課標準 氣象署示警了
楊柳颱風中心會在今（13）日中午前後登陸台東，上午花東的風雨逐漸增強，可能出現16級強陣風，下午嘉義以南也將出現強風豪雨，氣象署科長劉宇其也提到，大台北雖然離颱風較遠，但午後風力也較劇烈，山區可能有10級強陣風，市區也來到9級，是否停班課，將由地方政府評估。
📌2025/08/13 07:09
楊柳颱風增強長胖！氣象署：暴風圈6:00觸陸
氣象署表示，楊柳颱風在過去3小時強度略增強，暴風圈也稍擴大，目前暴風圈已接觸台灣東南部及恆春半島陸地，對台東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖、金門構成威脅，預估颱風中心今日中午就將從台東登陸，並在傍晚在嘉義、台南一帶出海。
📌2025/08/12 23:30
楊柳颱風增強變胖 陸上警報新增金門
楊柳颱風強度略為增強、且暴風圈稍擴大，颱風暴風圈已逐漸進入巴士海峽及臺灣東南部海面，對台東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖、金門構成威脅，最新陸上警報新增金門地區，預計楊柳颱風強度仍有稍增強的趨勢。
📌2025/08/12 20:30
楊柳颱風16縣市豪雨特報 高屏花東「大豪雨警戒」
氣象署提醒，週三楊柳颱風的劇烈風雨開始轟炸，目前高屏花東已經發布「大豪雨警戒」，明天清晨，東半部地區雨勢漸增，下午至晚間，嘉義以南也有豪雨，北台灣則要注意大雨。
📌2025/08/12 21:30
8/13停班停課懶人包／楊柳颱風強勢來襲！高雄、台南9縣市防災假
考量到楊柳颱風的風雨影響，據人事行政總處停班停課資訊，週三「雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、花蓮、台東、澎湖」宣布實施停班停課作業。
資料來源：中央氣象署
「楊柳颱風」相關報導
8/13停班停課資訊不斷更新／楊柳颱風來襲！高雄、台南20:00宣布
楊柳颱風「全台風雨時程」出爐！南部午後炸豪雨 北部風力很有感
楊柳來襲「明天停班停課」幾點會公布？有薪水嗎？完整QA一次掌握
我是廣告 請繼續往下閱讀
◾陸上警戒：澎湖、金門應嚴加戒備。
◾海上警戒：臺灣海峽及東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。
楊柳颱風外圍已經開始影響台灣，今天上午至下午，花東、南部山區、恆春半島有「豪雨以上等級降雨」；東半部、嘉義以南平地有「豪雨」；雲林以北山區有「大雨」，北台灣平地雨勢影響較小，注意午後雨勢。
風力方面，今天蘭嶼、綠島已有17級以上強陣風，成功、台東也有11級強陣風，提醒民眾，午後花東風力趨緩，而雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、花蓮有平均風9級以上或陣風11級以上發生，基隆、台北、新北、桃園、新竹、新竹、苗栗、台中、南投、彰化、嘉義、宜蘭、金門、連江有平均風6級以上或陣風8級以上發生。
📌2025/08/13 23:00
楊柳颱風已經變成輕度颱風，目前位在金門南南西方近海，台灣本島已全數脫離暴風圈威脅，但澎湖金門仍列陸警範圍，預估楊柳颱風週四凌晨可能登陸中國大陸，最快清晨有望解除海陸警報。
📌2025/08/13 21:00
楊柳颱風逐步遠離台灣，今天下午花蓮、台東、南部山區有較強雨勢，雨勢在入夜後減緩許多，剩下一些間歇性降雨。氣象署預報員朱美霖表示，後續降雨預報，晚間到明天清晨，東半部、南部雖有雨勢但緩和許多，要留意澎湖海面仍有較強對流發展通過，金門清晨前也仍有風雨出現。
📌2025/08/13 18:00
楊柳颱風已於下午4時從台南出海，過去3小時強度稍減弱，未來強度有持續減弱且暴風圈縮小的趨勢，本島及澎湖將在今天深夜脫離暴風範圍，金門則在明天清晨脫離暴風範圍，預估明天清晨解除海上陸上警報。
📌2025/08/13 14:30
楊柳颱風16:00台南七股出海！氣象署：海陸警最快明晨解除
楊柳颱風移動速度很快，下午4時左右從「台南市七股區」出海，在台灣陸地僅待了3小時，目前已經進入台灣海峽，強度將慢慢減弱為輕颱，海陸警報最快明（14）日清晨有機會解除。
楊柳颱風登陸後還加速！氣象署：嘉南高屏、澎湖「風雨迎接巔峰」
楊柳預估傍晚5時附近會在台南出海，氣象署科長劉宇其表示，楊柳颱風登陸後速度還是非常快，受到中央山脈破壞程度低，目前準備抵達南台灣，嘉義以南、澎湖將迎接最強的風雨，楊柳預計出海後才會減弱為輕颱，明（14）四清晨有機會解除海陸警報。
📌2025/08/13 13:00
楊柳颱風13:00登陸台東太麻里！5小時貫穿台灣 風雨達顛峰
楊柳颱風今（13）日下午1時00分至1時10分之間，中心確定登陸「台東太麻里鄉」，未來路徑會持續朝西，通過中央山脈之後，在傍晚從台南或高雄地區出海。氣象署科長劉宇其提醒，目前是花連及台東風雨最大的時段，通過中央山脈後，今天下午輪到嘉義以南及澎湖迎接最強風雨，整體雨勢要在晚間8時過後才會逐漸趨緩下來。
📌2025/08/13 11:30
楊柳「颱風眼」超大一顆！氣象署：台東「2地點」登陸機率最高
楊柳颱風中心今天上午11時30分以相當接近陸地，預估下午1時左右登陸台灣，氣象署科長劉宇其指出，登陸地點以台東「太麻里」或「大武」機率最高，楊柳颱風的風雨將由東往西轟炸，較大的「颱風眼」通過時，可能短暫讓該地區無風無雨，但並非颱風遠離，務必特別小心。
楊柳颱風將登陸！下午「台北風力」恐達停班課標準 氣象署示警了
楊柳颱風中心會在今（13）日中午前後登陸台東，上午花東的風雨逐漸增強，可能出現16級強陣風，下午嘉義以南也將出現強風豪雨，氣象署科長劉宇其也提到，大台北雖然離颱風較遠，但午後風力也較劇烈，山區可能有10級強陣風，市區也來到9級，是否停班課，將由地方政府評估。
📌2025/08/13 07:09
楊柳颱風增強長胖！氣象署：暴風圈6:00觸陸
氣象署表示，楊柳颱風在過去3小時強度略增強，暴風圈也稍擴大，目前暴風圈已接觸台灣東南部及恆春半島陸地，對台東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖、金門構成威脅，預估颱風中心今日中午就將從台東登陸，並在傍晚在嘉義、台南一帶出海。
📌2025/08/12 23:30
楊柳颱風增強變胖 陸上警報新增金門
楊柳颱風強度略為增強、且暴風圈稍擴大，颱風暴風圈已逐漸進入巴士海峽及臺灣東南部海面，對台東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖、金門構成威脅，最新陸上警報新增金門地區，預計楊柳颱風強度仍有稍增強的趨勢。
楊柳颱風16縣市豪雨特報 高屏花東「大豪雨警戒」
氣象署提醒，週三楊柳颱風的劇烈風雨開始轟炸，目前高屏花東已經發布「大豪雨警戒」，明天清晨，東半部地區雨勢漸增，下午至晚間，嘉義以南也有豪雨，北台灣則要注意大雨。
8/13停班停課懶人包／楊柳颱風強勢來襲！高雄、台南9縣市防災假
考量到楊柳颱風的風雨影響，據人事行政總處停班停課資訊，週三「雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、花蓮、台東、澎湖」宣布實施停班停課作業。
資料來源：中央氣象署
「楊柳颱風」相關報導
8/13停班停課資訊不斷更新／楊柳颱風來襲！高雄、台南20:00宣布
楊柳颱風「全台風雨時程」出爐！南部午後炸豪雨 北部風力很有感
楊柳來襲「明天停班停課」幾點會公布？有薪水嗎？完整QA一次掌握
更多「楊柳颱風」相關新聞。