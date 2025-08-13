我是廣告 請繼續往下閱讀

暴風圈已接觸台灣東南部及恆春半島陸地

▲楊柳颱風13日6時的中心位置在北緯22.0度，東經122.5度，即在台東的東南東方約170公里之處，並以每小時30公里速度，向西北轉西北西進行。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

陸上強風特報

▲受到楊柳颱風及外圍環流影響，氣象署針對全台縣市皆發布陸上強風特報，提醒民眾嚴加防範。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

第11號颱風楊柳今（13）日襲台，中央氣象署已發布海上、陸上警戒，楊柳颱風中心位置目前在台東東南東方海面，預計中午從台東登陸，目前颱風強度略為增強、暴風圈也稍擴大，呈現巔峰狀態，氣象署也發布颱風強風告警，提醒綠島、蘭嶼鄉嚴防12級平均風或14級陣風以上風力。中央氣象署顯示，楊柳颱風13日6時的中心位置在北緯22.0度，東經122.5度，即在台東的東南東方約170公里之處，並以每小時30公里速度，向西北轉西北西進行。楊柳颱風近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺，相當於16級風；7級風平均暴風半徑180公里，10級風平均暴風半徑60公里。氣象署表示，，對台東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖、金門構成威脅，預估颱風中心今日中午就將從台東登陸，並在傍晚在嘉義、台南一帶出海。花蓮、台東、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、澎湖、金門應嚴加戒備。台灣東半部海面、巴士海峽、臺灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。目前氣象署也針對台東縣綠島、蘭嶼鄉發出颱風強風告警，示警颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力，請民眾立即進入堅固建築物，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應儘速掩蔽，警報預計持續至9點30分。受到楊柳颱風及外圍環流影響，今日台東縣（含綠島）局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生的機率，彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、澎湖縣及蘭嶼局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義市、宜蘭縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；今夜至明晨金門縣亦有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，請嚴加防範。台東縣。雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、澎湖縣、金門縣。基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣、連江縣。