楊柳颱風（國際命名: PODUL）一路向西，中央氣象署表示，預估颱風中心會在今（13）日中午前後登陸台東，上午花東的風雨逐漸增強，可能出現16級強陣風，下午嘉義以南也將出現強風豪雨，氣象署科長劉宇其也提到，大台北雖然離颱風較遠，但午後風力也較劇烈，山區可能有10級強陣風，市區也來到9級，是否停班課，將由地方政府評估。
氣象署指出，楊柳颱風維持中度颱風，上午8時的中心位置在台東的東南方約130公里公里之處，並以每小時29轉32公里速度，向西北西進行。楊柳颱風近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺，相當於16級風；7級風平均暴風半徑180公里，10級風平均暴風半徑60公里。
劉宇其說明，今天台灣各地對楊柳颱風的感受不同，花東首當其衝，上午的風雨逐漸明顯，中午登陸前後，台東務必要小心15至16級的強陣風，以及非常劇烈的大豪雨；颱風過山後，下午輪到嘉義以南地區出現強風豪雨，北北基宜雨勢比較間歇，但下午會出現較強的陣風。
臉書天氣粉專「觀氣象看天氣」指出，今天下午颱風登陸後進入台灣海峽，受到地形與氣流擠壓，會有「角隅效應」出現，導致北台灣風力增強，會出現8至9級強陣風，局部到達10級，台北市區也很有機會出現久違的9級強陣風，「已經十分接近停班課標準，務必小心。」
對此劉宇其表示，是否停班課仍須由地方政府評估，不過楊柳颱風在午後確實會讓北台灣出現較強陣風，沿海、山區預估有10級，大台北市區則以9級為主，外出、行車要特別小心風力影響。
楊柳颱風動態方面，劉宇其表示，楊柳颱風過去一段時間的路徑有稍微往南修正，登陸時間地點依舊預估是今天中午在台東，傍晚出海的地點，則可能是台南、高雄一帶。
此外，楊柳颱風的強度目前評估已達巔峰，不會成為強颱，且登陸後受地形破壞結構，強度會逐漸衰退，楊柳颱風預估今天深夜逐漸遠離台灣，明（14）日清晨有望解除海陸警報。
