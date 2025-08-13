楊柳颱風最新動態整理！楊柳颱風在今（13）日清晨暴風圈觸陸之後，持續以時速25至30公里朝台灣靠近，預計中午會在台東登陸，今天白天至晚上雨勢從東部開始到南部，民眾千萬要趕緊確認最後防颱作業。《NOWNEWS》特別整理楊柳颱風最新路徑、預估登陸出海地點、風雨時程、海陸警解除時間、豪大雨特報、8/14停班課機率等資訊，提供民眾一文掌握颱風最新消息。
楊柳颱風移動速度超快！預估中午台東登陸、下午台南離開
楊柳颱風今天上午8時中心位置在北緯22.0度、東經122.1度，以每小時30公里速度向西北西進行，中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，瞬間最大陣風每秒53公尺，七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑60公里，目前強度依舊是中度颱風。
根據中央氣象署最新路徑預估，楊柳颱風預估將在中午從台東登陸，由於移動速度非常快，路徑也稍微南修，因此下午至傍晚可能就從台南、高雄一帶出海離開，晚上颱風中心就會到澎湖西方海面，直接往大陸方向前進，強度也逐漸減弱，預估晚上至深夜，海陸警應該就都會解除。
楊柳颱風最新風雨時程！強風豪雨「東部接棒南部」
氣象署表示，楊柳颱風清晨暴風圈已經接觸花東及恆春半島陸地，東半部的風勢、雨勢已經在明顯增大當中，中午左右颱風中心預計將從台東登陸，白天會是風雨最強時，東半部、嘉義以南、澎湖影響最明顯，有大雨或局部豪雨，尤其花蓮、台東及南部山區有局部豪雨等級以上降雨機率。
至於雲林以北、金門、馬祖也會有局部短暫陣雨或雷雨，山區有機會出現局部大雨；北部地區則相對雨勢較小，但是受到颱風影響，台北地區可能刮起9級強陣風，部分地區可能達10級，直逼停班停課標準，民眾還是要注意安全。隨著楊柳颱風離去，本島風雨晚上就會趨緩，只剩下澎湖、金門風雨可能深夜才會逐漸趨緩。
楊柳颱風豪大雨特報一直到晚上！8/14還會停班停課嗎？
氣象署持續針對全台發布豪大雨特報，其中大豪雨區包括「高雄市山區」、「屏東縣山區」、「花蓮縣山區」、「宜蘭縣山區」；豪雨區包括嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣；大雨區則是新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、澎湖縣、嘉義市。
不少人關心楊柳颱風直撲台，是否8月14日還會停班停課？原則上機率非常低，因楊柳颱風移動速度快，預估今晚全島就會脫離颱風陸上警報，如果沒有特別有致災性降雨造成災情，基本上8月14日會是正常上班上課！但一切還是要等晚上各縣市政府機關公布為主。
「楊柳颱風」相關議題
楊柳颱風靠黑潮進補更壯了！中午台東登陸 台北直逼停班停課標準
8/13停班停課別跑錯了！楊柳颱風中午登陸 全台9縣市停班課一覽
楊柳颱風長胖「暴風圈觸陸」！搖滾時段在白天 風雨最劇地區曝光
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
楊柳颱風今天上午8時中心位置在北緯22.0度、東經122.1度，以每小時30公里速度向西北西進行，中心氣壓945百帕，近中心最大風速每秒43公尺，瞬間最大陣風每秒53公尺，七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑60公里，目前強度依舊是中度颱風。
根據中央氣象署最新路徑預估，楊柳颱風預估將在中午從台東登陸，由於移動速度非常快，路徑也稍微南修，因此下午至傍晚可能就從台南、高雄一帶出海離開，晚上颱風中心就會到澎湖西方海面，直接往大陸方向前進，強度也逐漸減弱，預估晚上至深夜，海陸警應該就都會解除。
氣象署表示，楊柳颱風清晨暴風圈已經接觸花東及恆春半島陸地，東半部的風勢、雨勢已經在明顯增大當中，中午左右颱風中心預計將從台東登陸，白天會是風雨最強時，東半部、嘉義以南、澎湖影響最明顯，有大雨或局部豪雨，尤其花蓮、台東及南部山區有局部豪雨等級以上降雨機率。
至於雲林以北、金門、馬祖也會有局部短暫陣雨或雷雨，山區有機會出現局部大雨；北部地區則相對雨勢較小，但是受到颱風影響，台北地區可能刮起9級強陣風，部分地區可能達10級，直逼停班停課標準，民眾還是要注意安全。隨著楊柳颱風離去，本島風雨晚上就會趨緩，只剩下澎湖、金門風雨可能深夜才會逐漸趨緩。
氣象署持續針對全台發布豪大雨特報，其中大豪雨區包括「高雄市山區」、「屏東縣山區」、「花蓮縣山區」、「宜蘭縣山區」；豪雨區包括嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣；大雨區則是新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、澎湖縣、嘉義市。
不少人關心楊柳颱風直撲台，是否8月14日還會停班停課？原則上機率非常低，因楊柳颱風移動速度快，預估今晚全島就會脫離颱風陸上警報，如果沒有特別有致災性降雨造成災情，基本上8月14日會是正常上班上課！但一切還是要等晚上各縣市政府機關公布為主。
楊柳颱風靠黑潮進補更壯了！中午台東登陸 台北直逼停班停課標準
8/13停班停課別跑錯了！楊柳颱風中午登陸 全台9縣市停班課一覽
楊柳颱風長胖「暴風圈觸陸」！搖滾時段在白天 風雨最劇地區曝光
資料來源：中央氣象署
更多「楊柳颱風」相關新聞。