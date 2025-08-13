我是廣告 請繼續往下閱讀

楊柳颱風移動速度超快！預估中午台東登陸、下午台南離開

目前強度依舊是中度颱風。

楊柳颱風預估將在中午從台東登陸，由於移動速度非常快，路徑也稍微南修，因此下午至傍晚可能就從台南、高雄一帶出海離開

預估晚上至深夜，海陸警應該就都會解除。

▲楊柳颱風持續發布「海上陸上警報」，暴風圈清晨觸陸，颱風中心預估今（13）日中午從台東登陸，傍晚在台南、高雄一帶出海，各地雨勢今天最明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

楊柳颱風最新風雨時程！強風豪雨「東部接棒南部」

中午左右颱風中心預計將從台東登陸，白天會是風雨最強時，東半部、嘉義以南、澎湖影響最明顯，有大雨或局部豪雨，尤其花蓮、台東及南部山區有局部豪雨等級以上降雨機率。

但是受到颱風影響，台北地區可能刮起9級強陣風，部分地區可能達10級，直逼停班停課標準

本島風雨晚上就會趨緩，只剩下澎湖、金門風雨可能深夜才會逐漸趨緩。

▲楊柳颱風最新風雨時程，上午至中午東部風雨先起，中午颱風登陸後，南部地區嚴防強風豪雨，直至晚上雨勢就會趨緩。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

楊柳颱風豪大雨特報一直到晚上！8/14還會停班停課嗎？

其中大豪雨區包括「高雄市山區」、「屏東縣山區」、「花蓮縣山區」、「宜蘭縣山區」

不少人關心楊柳颱風直撲台，是否8月14日還會停班停課？原則上機率非常低