楊柳颱風靠黑潮進補變壯了！台北風力直逼停班停課標準

楊柳颱風靠著黑潮的進補，從雷達回波看，楊柳底層已經非常強悍！第一波雨帶也已經上路，北部留意間歇雨勢、東部降雨較持續

楊柳颱風翻越中央山脈進入台灣海峽，北部地區風勢明顯加強，東北角甚至可能出現10級強風。台北市區也有機會達到9級以上，接近停班停課標準。

▲楊柳颱風暴風圈清晨已經觸陸，逐步逼近台灣，中午過後南部地區風雨開始變大，北部地區也要注意超強陣風。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

楊柳颱風翻過中央山脈結構重整！南部強風豪雨、北部風力強注意

預估嘉義以南還有澎湖地區的風雨將會迅速轉強，尤其要注意颱風過山結構重整時，可能會引發非常強的雲雨帶，有機會為南部地區帶來明顯的強風以及豪雨

就連台北盆地內也可能會有7至9級左右的強風，伴隨一陣一陣的降雨，應該也是會很有感。