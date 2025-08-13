楊柳颱風已經在家門口！中央氣象署表示今（13）日清晨6時，楊柳颱風暴風圈已經觸陸，預估颱風中心會在中午在台東登陸，下午從台南、嘉義一帶出海。民間氣象粉專「觀氣象看天氣」就發文表示，楊柳颱風在黑潮加持下快速變更強，且移動速度非常驚人，在今天中午中心登陸之後，下午至晚上台北市區甚至會出現超過9級陣風，逼近停班停課標準。氣象職人「吳聖宇」也示警提到，大台北可能會出下7級至9級強風，南部地區則是要注意強風豪雨。
楊柳颱風靠黑潮進補變壯了！台北風力直逼停班停課標準
氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，楊柳颱風靠著黑潮的進補，從雷達回波看，楊柳底層已經非常強悍！第一波雨帶也已經上路，北部留意間歇雨勢、東部降雨較持續，目前距離台灣大概還有220公里，蘭嶼已出現12級陣風、綠島11級，台灣本島則在長濱觀測到9級，楊柳颱風移速十分之快，持續以25至30公里速度靠近，隨著颱風越靠近，全台都要留意天氣驟變。
「觀氣象看天氣」提到，下午至晚上，楊柳颱風翻越中央山脈進入台灣海峽，北部地區風勢明顯加強，東北角甚至可能出現10級強風。台北市區也有機會達到9級以上，接近停班停課標準。此時，南部雲林至屏東一帶的回南現象更加顯著，澎湖風雨劇烈。台灣各地風雨影響時間不同，但防災準備要同步到位，才能減少損失。
楊柳颱風翻過中央山脈結構重整！南部強風豪雨、北部風力強注意
氣象職人「吳聖宇」也在臉書提到，下午到傍晚楊柳颱風中心穿過中央山脈南段，逐漸轉移到西南部上空，此時隨著颱風結構重整，預估嘉義以南還有澎湖地區的風雨將會迅速轉強，尤其要注意颱風過山結構重整時，可能會引發非常強的雲雨帶，有機會為南部地區帶來明顯的強風以及豪雨，需要特別小心。
吳聖宇說，同時在北邊的基隆北海岸、大台北及宜蘭地地區受地形影響，將有較為強勁的偏東風出現，除了沿海風力強，就連台北盆地內也可能會有7至9級左右的強風，伴隨一陣一陣的降雨，應該也是會很有感。相較之下，自新竹以南至雲林一帶因為受中央山脈阻擋，除了沿海有局部較強陣風、山區有間歇性大雨之外，內陸平地一帶風雨反而會比較不明顯。
資料來源：觀氣象看天氣粉專、氣象職人吳聖宇
