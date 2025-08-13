楊柳颱風今（13）日襲台，中央氣象署表示，暴風圈已經在早上6時觸陸，預估颱風中心會在中午在台東一帶登陸，下午至傍晚從嘉義、台南一帶出海，氣象署也持續針對中南部、東部縣市發布海上、陸上警報。《NOWNEWS》也特別整理今天停班停課9個縣市、豪大雨特報、陸上颱風警報、海上颱風警報等資訊，並且不斷更新，提供今天要上班上課的民眾一文掌握最新消息。
中央氣象署持續針對全台發布豪大雨特報，其中大豪雨區包括「高雄市山區」、「屏東縣山區」、「花蓮縣山區」、「宜蘭縣山區」；豪雨區包括嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣；大雨區則是新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、澎湖縣、嘉義市。
◾陸上警戒：花蓮、台東、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、澎湖、金門應嚴加戒備。
◾海上警戒：台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。
8/13停班停課別跑錯了！全台9縣市防災假一覽（不斷更新）
📍北部地區
◾台北市：今（13）日正常上班上課。
◾新北市：今（13）日正常上班上課。
◾基隆市：今（13）日正常上班上課。
◾桃園市：今（13）日正常上班上課。
◾新竹市：今（13）日正常上班上課。
◾新竹縣：今（13）日正常上班上課。
📍中部地區
❗台中市：今（13）日正常上班上課。和平區平等里、梨山里中午12時起停止上班上課。
◾苗栗縣：今（13）日正常上班上課。
◾彰化縣：今（13）日正常上班上課。
❗南投縣：今（13）日正常上班上課。仁愛鄉上午10時起停止上班上課。信義鄉下午停止上班上課。
❗雲林縣：今（13）日停止上班上課。
📍南部地區
❗嘉義市：今（13）日停止上班上課。
❗嘉義縣：今（13）日停止上班上課。
❗台南市：今（13）日停止上班上課。
❗高雄市：今（13）日停止上班上課。
❗屏東縣：今（13）日停止上班上課。
📍東部地區
◾宜蘭縣：今（13）日正常上班上課。
❗花蓮縣：今（13）日停止上班上課。
❗台東縣：今（13）日停止上班上課。
📍外島地區
❗澎湖縣：今（13）日停止上班上課。
◾連江縣：今（13）日正常上班上課。
◾金門縣：今（13）日正常上班上課。
資料來源：中央氣象署、行政院人事總處停班停課最新資訊
資料來源：中央氣象署、行政院人事總處停班停課最新資訊
