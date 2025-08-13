楊柳颱風增強且暴風圈擴大，預計今（13）日中午就會登陸台東，目前暴風圈已接觸台灣東南部及恆春半島陸地。氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中示警，颱風眼附近可能出現的16級以上「毀壞性」強陣風，東半部與南部也須嚴防致災豪雨，登陸前強度達顛峰，提醒民眾一定要做好防颱準備。
楊柳颱風登陸前達顛峰！吳德榮示警：嚴防16級毀壞性強陣風
吳德榮指出，根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，楊柳颱風今日侵襲台灣，東半部與南部須嚴防致災豪雨，台東更應高度警戒颱風眼附近可能出現的16級以上「毀壞性」強陣風，提醒民眾務必隨時關注中央氣象署的最新警報資訊並加強防颱措施。今日各地氣溫預測為北部25至31度、中部25至31度、南部24至30度、東部23至31度。
中央氣象署最新發布的「路徑潛勢預測圖」顯示，楊柳颱風預計於今日中午前後在台東登陸，明日清晨再登陸中國福建，颱風在登陸台東前強度將達最高，隨後因地形影響迅速減弱。不過，颱風登陸點周邊地區勢必面臨颱風眼周圍的毀壞性強風衝擊，根據定量降雨預報，東半部及南部均有豪雨或大豪雨發生的高風險，須嚴加戒備。
最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，楊柳颱風於明日清晨登陸福建後，台灣風雨將逐漸減弱。週五至週日（15日至17日）各地天氣好轉，高溫炎熱，但水氣偏多，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶爾會影響到部分平地。至於下週一、二（18、19日），水氣將再度增多，大氣環境不穩定，午後對流發展強勁，除了午後雷陣雨外，其他時段也不排除出現局部短暫降雨的可能性。
楊柳颱風增強長胖！暴風圈清晨已觸陸
中央氣象署顯示，楊柳颱風13日6時的中心位置在北緯22.0度，東經122.5度，即在台東的東南東方約170公里之處，並以每小時30公里速度，向西北轉西北西進行。楊柳颱風近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺，相當於16級風；7級風平均暴風半徑180公里，10級風平均暴風半徑60公里。
氣象署表示，楊柳颱風在過去3小時強度略增強，暴風圈也稍擴大，目前暴風圈已接觸台灣東南部及恆春半島陸地，對台東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖、金門構成威脅，預估颱風中心今日中午就將從台東登陸，並在傍晚在嘉義、台南一帶出海。
目前氣象署也針對台東縣綠島、蘭嶼鄉發出颱風強風告警，示警颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力，請民眾立即進入堅固建築物，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應儘速掩蔽，警報預計持續至9點30分。
◾陸上警戒：花蓮、台東、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、澎湖、金門應嚴加戒備。
◾海上警戒：台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。
快訊／楊柳颱風增強長胖！氣象署：暴風圈6:00觸陸 14級強風告警
8/13停班停課別跑錯了！楊柳颱風中午登陸 全台9縣市停班課一覽
颱風動態不斷更新／楊柳估中午登陸台東！氣象署：14縣市陸上警戒
停班課別出門！楊柳颱風16縣市豪雨特報 高屏花東「大豪雨警戒」
