楊柳颱風準備撞進來了！中央氣象署昨日針對楊柳颱風發布海上及陸上颱風警報，根據最新資料，今（13）日清晨6時楊柳颱風強度增強且暴風圈擴大，其暴風圈已經接觸台灣東南部及恆春半島陸地。氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，今日白天將進入楊柳颱風的搖滾時段，全台各地都有降雨，其中東部與南部地區影響最為顯著，但到晚間楊柳颱風就會逐漸遠離，雨量雖會持續但強度會有所減弱。
楊柳颱風暴風圈觸陸！最快中午登陸台東
中央氣象署表示，楊柳颱風今日6時的中心位置在北緯 22.0 度，東經122.5度，即在臺東的東南東方約170公里之處，以每小時30公里速度，向西北轉西北西進行。
根據氣象署最新資料，楊柳颱風過去3小時強度略為增強，暴風圈亦稍擴大，中心目前在臺東東南東方海面，向西北轉西北西移動，其暴風圈已接觸臺灣東南部及恆春半島陸地，對臺東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖、金門構成威脅。氣象署則預估，颱風中心將會在中午從台東登陸，傍晚從嘉義、台南一帶出海。
📍【陸上警戒】：花蓮、臺東、苗栗、臺中、彰化、南投、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、澎湖、金門應嚴加戒備。
📍【海上警戒】：臺灣東半部海面、巴士海峽、臺灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。
楊柳颱風搖滾時段來了！東部、南部影響最劇烈
氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，評估楊柳颱風7級暴風圈今日清晨就會接觸到東部陸地，颱風中心在中午也會登陸台東，本次事件降雨主要會集中在今日白天，台灣各地都有降雨，其中又以東半部及南臺灣最為顯著且集中。
林得恩說明，在這12小時內（由08時至20時），花東地區及南部山區預估累積降雨量都有達到局部豪雨等級或以上的機會，並伴隨有強勁陣風。臺東縣(含蘭嶼、綠島)局部地區有平均風在12級以上或陣風14級以上發生的機率。
林得恩進一步指出，雲林縣以南及澎湖縣局部地區都有平均風9級以上或陣風在11級以上發生的機率；彰化縣以北、南投縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣及連江縣局部地區也有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。
林德恩最後強調，由於駛流場導引氣流明顯，預估楊柳颱風的7級暴風圈在今天晚間就會逐漸遠離，雖然雨量仍將持續，但是，雨停空檔開始變大，降雨強度也會明顯減弱。
資料來源：中央氣象署、林得恩臉書
「楊柳颱風」相關議題
快訊／楊柳颱風增強長胖！氣象署：暴風圈6:00觸陸 14級強風告警
颱風天有垃圾車嗎？楊柳停班停課「8/13垃圾清運時間」：早上有收
8/13颱風停班課「蝦皮店到店沒開」！全聯、好市多各通路營業時間
我是廣告 請繼續往下閱讀
中央氣象署表示，楊柳颱風今日6時的中心位置在北緯 22.0 度，東經122.5度，即在臺東的東南東方約170公里之處，以每小時30公里速度，向西北轉西北西進行。
📍【陸上警戒】：花蓮、臺東、苗栗、臺中、彰化、南投、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、澎湖、金門應嚴加戒備。
📍【海上警戒】：臺灣東半部海面、巴士海峽、臺灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。
氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，評估楊柳颱風7級暴風圈今日清晨就會接觸到東部陸地，颱風中心在中午也會登陸台東，本次事件降雨主要會集中在今日白天，台灣各地都有降雨，其中又以東半部及南臺灣最為顯著且集中。
林得恩說明，在這12小時內（由08時至20時），花東地區及南部山區預估累積降雨量都有達到局部豪雨等級或以上的機會，並伴隨有強勁陣風。臺東縣(含蘭嶼、綠島)局部地區有平均風在12級以上或陣風14級以上發生的機率。
林得恩進一步指出，雲林縣以南及澎湖縣局部地區都有平均風9級以上或陣風在11級以上發生的機率；彰化縣以北、南投縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣及連江縣局部地區也有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。
林德恩最後強調，由於駛流場導引氣流明顯，預估楊柳颱風的7級暴風圈在今天晚間就會逐漸遠離，雖然雨量仍將持續，但是，雨停空檔開始變大，降雨強度也會明顯減弱。
資料來源：中央氣象署、林得恩臉書
快訊／楊柳颱風增強長胖！氣象署：暴風圈6:00觸陸 14級強風告警
颱風天有垃圾車嗎？楊柳停班停課「8/13垃圾清運時間」：早上有收
8/13颱風停班課「蝦皮店到店沒開」！全聯、好市多各通路營業時間
更多「楊柳颱風」相關新聞。