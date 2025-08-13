我是廣告 請繼續往下閱讀

楊柳颱風暴風圈觸陸！最快中午登陸台東

▲楊柳颱風13日6時的中心位置在北緯22.0度，東經122.5度，即在台東的東南東方約170公里之處，並以每小時30公里速度，向西北轉西北西進行。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

📍【陸上警戒】：花蓮、臺東、苗栗、臺中、彰化、南投、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、澎湖、金門應嚴加戒備。

📍【海上警戒】：臺灣東半部海面、巴士海峽、臺灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

▲楊柳颱風暴風圈已接觸臺灣東南部及恆春半島陸地，氣象署將「14縣市」都納入陸上颱風警報範圍中。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

楊柳颱風搖滾時段來了！東部、南部影響最劇烈

本次事件降雨主要會集中在今日白天，台灣各地都有降雨，其中又以東半部及南臺灣最為顯著且集中。

由於駛流場導引氣流明顯，預估楊柳颱風的7級暴風圈在今天晚間就會逐漸遠離，雖然雨量仍將持續，但是，雨停空檔開始變大，降雨強度也會明顯減弱。

▲氣象專家林得恩表示今日白天將是楊柳颱風搖滾時段，台灣各地都有降雨，其中又以東半部及南臺灣最為顯著且集中。（圖／林老師氣象站臉書）

