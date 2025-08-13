（更新：嘉義市夜間定點垃圾停止收運）楊柳颱風準備登陸台灣，颱風天有垃圾車嗎？今（13）日東部花蓮、台東、離島澎湖，台灣嘉義以南等9縣市停班停課，《NOWNEWS》整理了停班停課縣市垃圾車收運資訊以及調整情形，多數縣市維持週三停收垃圾，而嘉義縣東石鄉、梅山鄉上午就有垃圾清運，明（14）日垃圾車是否有停止收運，將視風雨等待各縣市政府公布。
【中部】
📍雲林縣 停止收運
清運資訊：雲林縣環保局網站
【南部】
📍嘉義市 於8月13日22時20分至8月14日5時20分，夜間定點垃圾停止收運
📍嘉義縣 停止收運（除了東石鄉、梅山鄉）
東石鄉下午路線改為早上8:30開始清運；梅山鄉上午山區加班清運，晚間清運視風雨狀況決定
清運資訊：嘉義縣環保局網站
📍台南市 停止垃圾收運
清運資訊：台南市環保局網站
📍高雄市 停止垃圾收運（每週三固定停收）
清運資訊：高雄市環保局網站
📍屏東縣 泰武鄉停止收運
春日鄉垃圾收運照常進行
清運資訊：屏東縣環保局
📍屏東市 停止收運
清運資訊：屏東市公所臉書
📍花蓮縣 停止收運（每週三固定停收）
清運資訊：花蓮縣環保局網站
📍花蓮市 停止收運（每週三固定停收）
清運資訊：花蓮市公所臉書
📍台東縣 停止收運（每週三固定停收）
清運資訊：台東縣環保局網站
📍台東市 停止收運（每週三固定停收）
清運資訊：台東市公所臉書
【離島】
📍澎湖縣 馬公市停止收運
清運資訊：澎湖縣馬公市公所臉書
