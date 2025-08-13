楊柳颱風衝向台灣！中央氣象署表示，楊柳颱風今（13）日清晨暴風圈已觸陸，正逐漸進入台灣東南部、南部地區，預估最快將在今日中午登陸。天氣粉專「台灣颱風論壇」表示，本次楊柳颱風襲台，「台東地區」將成為地獄倒霉鬼，颱風將會以生命巔峰的姿態登陸台東地區，有機會出現14級強陣風，強調「這不是開玩笑的」，提醒民眾做好防颱準備。
楊柳颱風準備撞向台灣！最新動態一次看
中央氣象署表示，楊柳颱風今（13）日8時的中心位置在北緯22.0度，東經122.1度，即在臺東的東南方約130公里之處，以每小時29轉32公里速度，向西北西進行。
氣象署說明，根據最新資料顯示，第11號颱風目前在臺東東南方海面，向西北西移動，其暴風圈正逐漸進入臺灣東南部、南部及東部陸地，對臺東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖、金門構成威脅。
📍【陸上警戒】：花蓮、臺東、苗栗、臺中、彰化、南投、雲林、嘉義、臺南、高雄、屏東、澎湖、金門應嚴加戒備。
📍【海上警戒】：臺灣東半部海面、巴士海峽、臺灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。
楊柳颱風一路衝向台灣！台東變倒楣鬼「恐怖風力曝光」
天氣粉專「台灣颱風論壇」表示，本次楊柳颱風襲台，「台東地區」將成為地獄倒霉鬼，楊柳颱風目前路徑變化沒有太多，但須特別注意誤差範圍，已經縮小至只剩台東區，「基本上八九不離十，請做好心理準備」。
台灣颱風論壇指出，楊柳颱風會把握觸陸前，最後一點點的時間再增強，乘著高氣壓導引氣流推送，保持憤怒、過關斬將一路衝，有很高的機率以生命巔峰的姿態登陸台東，颱風登陸點附近風力沒意外會是14級起跳，強調「這不是開玩笑的」，請民眾防颱準備做好。
台灣颱風論壇最後提醒，南部風雨預計要從今日午後才會開始出現，北部則是全天候強陣風，中部則保持炎熱天氣，楊柳颱風預估會在週四就遠離台灣附近。
資料來源：中央氣象署、台灣颱風論壇
